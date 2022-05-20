Генерал США в отставке выдал ролик из игры за кадры уничтожения самолета ВВС РФ

Генерал США в отставке и один из сотрудников телеканала MSNBC Барри МакКаффри опубликовал в Twitter видеозапись, которую посчитал кадрами уничтожения самолета ВВС РФ силами украинских ПВО, сообщает Fox News со ссылкой Twitter.

Пользователи усомнились в публикации генерала и узнали на записи кадры из видеоигры в жанре "тактический шутер" Arma 3. Там демонстрировалось поражение российского самолета британской ракетой.

"Вы могли бы подумать, что отставной генерал с четырьмя боевыми командировками и тремя "Пурпурными Сердцами" в послужном списке имел бы некоторое представление о том, как все это выглядит на самом деле. Это видео полностью анимированное", - отметил программный директор Национального центра журналистики Беккет Адамс.

Впоследствии генерал МакКаффри удалил публикацию, однако некоторые успели сделать скриншоты.

Николай Абрамов