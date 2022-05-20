«Персеверанс» прибыл к дельте древней реки в кратере Езеро.

Марсоход «Персеверанс» в рамках второго этапа научной программы прибыл к дельте древней реки в кратере Езеро и готов начать буровые работы. Ожидается, что в собранных образцах пород и глин ровер сможет найти потенциальные следы микробиологических жизненных форм, которые могли существовать в озере несколько миллиардов лет назад, сообщается на сайте NASA.

«Персеверанс» стал пятым по счету и наиболее совершенным марсоходом NASA, который прибыл на Красную планету в феврале 2021 года. В задачи ровера входят исследования поверхностного слоя планеты и ее климата, поиск биосигнатур, а также сбор образцов грунта в герметичные пробирки, которые затем попадут на Землю в рамках программы MSR (Mars Sample Return Mission). Кроме того, ровер доставил на Марс первый беспилотный вертолет, который работает до сих пор.

Первая фаза научной программы ровера стартовала летом прошлого года и заняла 400 солов (марсианских суток). В рамках нее ровер двигался на юг от посадочной площадки, исследуя обнажения скал на дне кратера Езеро, а затем вернулся к месту высадки и стал продвигаться на север, направляясь к дельте древней реки. За это время «Персеверанс» получил восемь кернов горных пород, один образец атмосферы Марса и один контрольный образец, а также подтвердил существование в далеком прошлом озера в кратере.

Вторая фаза научной программы началась 18 апреля 2022 года и займет около половины земного года. За это время ровер поднимется вверх по дельте и получит образцы слоистых осадочных пород, которые образовались несколько миллиардов лет назад в присутствии жидкой воды. Если в это время на Марсе действительно существовали жизненные формы, то остатки или следы этих организмов могли сохраниться в некоторых из пород и отразиться на их минеральном составе.

Ранее ровер двигался к дельте обходя большие песчаные дюны, а в ближайшие солы он прибудет к ущелью Хоксбилл, к первому месту отбора проб под названием «Devils Tanyard». В дальнейшем марсоход будет подниматься по ущелью вверх и совершит еще четыре остановки для проведения геологических исследований. Ожидается, что среди полученных кернов будут образцы мелкозернистых глинистых аргиллитов, которые являются хорошими кандидатами для сохранения органических веществ и потенциальных древних микробов, а также крупнозернистые песчаники для наложения ограничений на время жизни озера Езеро.

Подробнее про задачи марсохода можно узнать из нашего материала «Марс, туда и обратно».

Александр Войтюк