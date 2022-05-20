Спутник Минобороны РФ принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Космический аппарат "Космос-2556" принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил РФ, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Космический аппарат "Космос-2556", запущенный боевым расчетом Космических войск ВКС с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк, Архангельская область) сегодня, 19 мая, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС, которые будут управлять им в процессе орбитального полета", - сообщили в министерстве.

"С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", - добавили в ведомстве.

Как отмечают в Минобороны, специалисты Центра контроля космического пространства Космических войск "внесли в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства информацию о космическом аппарате "Космос-2556".