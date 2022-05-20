Дума обсудит повышение статуса комиссии по законодательному обеспечению ВПК

Вопрос будет поднят на Совете палаты, а затем на пленарном заседании

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Вопрос о повышении статуса комиссии Госдумы по законодательному обеспечению деятельности ВПК будет поднят на Совете палаты, а затем на пленарном заседании, заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

В ходе заседания Госдумы в четверг депутат Валерий Гартунг ("Справедливая Россия - За правду") заявил, что парламентариям следует обсудить проблемы, которые существуют в ВПК. "Сегодня реальная проблема с обеспечением наших военнослужащих. Мы накоротке с председателем комитета [Госдумы] по обороне обсудили эту проблему и пришли к выводу, что нам действительно нужно обсудить проблемы, которые сегодня существуют в ВПК. У нас для этого в прошлом созыве была комиссия по законодательному обеспечению деятельности ВПК", - сказал парламентарий.

"У нас она (комиссия Госдумы по законодательному обеспечению деятельности ВПК - прим. ТАСС) есть, ее возглавляет коллега Гутенев Владимир Владимирович. Но вы правильно говорите, что ей надо придать дополнительный импульс, поэтому обязательно, Валерий Карлович, учитывая ваши сегодняшние инициативы и обеспокоенность, мы этот вопрос сначала вынесем на Совет [Думы], а затем, так как статус этой комиссии должен быть другой, и отношение к ней иное, обсудим уже в рамках пленарного заседания", - ответил Володин.