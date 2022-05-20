Украинские мечты, турецкое оружие, западные деньги

Сомнительная сделка Киева и Анкары частично удалась

Турция пытается создавать собственные высокотехнологичные вооружения. Одна из таких систем – зенитный ракетный комлекс HISAR. Фото с сайта www.aselsan.com.tr

Утечка в ряде турецких и украинских СМИ проливает свет на список оружия, который Киев требует от Европейского союза. В данном случае принципиально, что Киев проявляет интерес именно к турецкому вооружению и военной технике. И эта номенклатура выходит за рамки уже поставленных Анкарой боевых беспилотников и боеприпасов.

Украинские СМИ опубликовали 14-страничный документ, адресованный дипломатической службе Европейского союза и генеральному директору Военного штаба ЕС, в котором перечислялись вооружение и военная техника (ВВТ), срочно необходимые Киеву.

Документ подготовила заместитель главы миссии Украины при ЕС Ирина Ефремова. Два дипломатических источника, знакомые с этим вопросом, сообщили, что список скорее всего подлинный и был подготовлен в первые дни российской военной спецоперации на Украине.

ЧЕГО ХОТЕЛОСЬ КИЕВУ

Несмотря на то что списку уже два месяца, его содержание показывает, что Киев требовал от Брюсселя турецкое ВВТ на миллиарды долларов.

Европейский союз ввел ранее несколько санкций против Турции из-за нападения Анкары на сирийское курдское ополчение YPG, которое является западным союзником в борьбе с группировкой «Исламское государство» (запрещено в России) и тесно связано с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Турция, ЕС и США считают террористической организацией.

ВВТ в этом списке были разделены на два уровня срочности. В списке срочных запросов, получившем название «первый приоритетный список военной техники», Украина запросила несколько турецких систем ПВО, таких как восемь единиц самоходной зенитной установки «Коркут» и 80 тыс. снарядов к ним. Он также включал передовые системы противовоздушной обороны, в том числе восемь батарей зенитных ракет средней дальности HISAR-O и 720 ракет HISAR-O.

Украина также запросила три БПЛА Bayraktar TB2, пять мобильных наземных терминалов передачи данных Bayraktar drone, четыре наземные станции управления Bayraktar drone и пять портативных наземных станций управления Bayraktar drone. Украина имела по крайней мере 20 Bayraktar TB2, когда начались боевые действия, но все еще искала увеличения поставок.

ТУРЕЦКИЕ ДРОНЫ В НЕБЕ УКРАИНЫ

Некоторые эксперты считают, что Анкара поставила Киеву еще от шести до 12 беспилотников к моменту начала специальной военной операции России 24 февраля. Требования Украины также включали боеприпасы, используемые Bayraktar ТВ2, в том числе многофункциональные ракеты 500 MAM-S и ракеты 500 MAM-L.

Украина и Турция тесно сотрудничают в оборонной промышленности, и эти отношения расширились в последние годы. Производитель Bayraktar TB2 компания Baykar Mаkina, которая имеет тесные связи с семьей турецкого президента Реджепа Эрдогана, строила завод в Украине до начала боевых действий. Украинские компании производят двигатели для усовершенствованного БПЛА Akinci, а Турция, повторим, продала Киеву более двух десятков Bayraktar ТВ2 в течение последних двух лет.

В этой связи отметим, что число уже уничтоженных турецких дронов (по крайней мере, по данным российского Министерства обороны) намного превышает это число. Похоже, запрос украинской стороны на поставку БПЛА был по крайней мере частично удовлетворен за счет сложной схемы их продажи формально Польше и Словакии. Частые рейсы между Турцией и Польшей за последние два месяца свидетельствуют о том, что Анкара продолжала поставлять Bayraktar TB2 и боеприпасы к ним украинской армии.

Юсуф Акбаба, турецкий эксперт по оборонной промышленности, полагает в этой связи, что Турция способна поставить запрошенные БПЛА и оборудование, но есть некоторые оговорки. «Некоторые из требований нереалистичны, такие как 720 ракет HISAR-O, поскольку даже в арсенале турецких военных нет такого количества боеприпасов», – сообщил он.

НЕСКРОМНЫЕ ЖЕЛАНИЯ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ

В списке второстепенных приоритетов Киева значилось еще больше запросов на турецкие ВВТ. Некоторые из них являются системами РЭБ – например, шесть единиц системы подавления В/УВЧ MILKAR-3A3 и 14 единиц системы подавления ВЧ MILKAR-4A2. Турецкие системы постановки помех в сочетании с ударными беспилотниками доказали свою эффективность против российского оружия в Сирии, Нагорном Карабахе и Ливии. Именно поэтому Украина также запросила у ЕС десять модулей радиоэлектронной борьбы Bayraktar. В список также вошли пять единиц менее известного, но эффективного турецкого боевого БПЛА Anka-S.

Юсуф Акбаба указывает, что запросы Украины на ВВТ оцениваются в сотни миллионов долларов. А восемь единиц системы ПВО HISAR и ракеты к ней стоили бы более миллиарда долларов.

Акбаба добавил, что некоторые из систем, такие как электронные средства подавления, принадлежат к чувствительным технологиям и Турция вряд ли поставит их. «Похоже, у Украины были планы создать многоуровневый зонтик противовоздушной обороны, поскольку она стремилась организовать вооруженные наступательные действия беспилотников против российских целей, поддерживаемых возможностями радиоэлектронной борьбы. Эта турецкая концепция зарекомендовала себя в Сирии и Карабахе и может быть действительно эффективной против русских в Донбассе», – полагает турецкий эксперт.

Любые поставки турецкого ВВТ на Украину с начала боевых действий были тайными. И до сих пор нет официального подтверждения того, что оружие или боеприпасы были доставлены.

Те же турецкие источники сообщили, что Украина отдельно представила список запросов на ВВТ напрямую Турции, но не раскрыла детали или факт выполнения этих поставок. В данном случае рискнем предположить, что утечка этого списка означает, что сделка по всей желаемой Киевом номенклатуре (за исключением дронов) не состоялась.

БЮДЖЕТ ВАШ – ИДЕИ НАШИ

Опять же рискнем предположить, что Киев и Анкара в данном случае преследовали разные цели. Киев хотел получить за счет европейских денег относительно простое технически вооружение, дабы не тратить времен на обучение личного состава. А турки хотели таким образом продавить оружейное эмбарго западников: для всех этих систем необходимы западные компоненты. Ну и, конечно, обе стороны хотели подзаработать на этой сделке за счет бюджетов ЕС и США.

При этом турецкие системы ПВО вряд ли эффективнее уже имеющихся на Украине российских аналогичных систем. Иначе говоря, Киев при поддержке Анкары лоббировал на Западе организацию канала поставок турецкого ВВТ «на миллиарды долларов». Что давало Анкаре выход из-под западного эмбарго, дальнейшую нормализацию отношений с коллективным Западом и серьезный доход в бюджет.

И сомнения насчет способности турецкой оборонной промышленности выполнить этот заказ не выглядят убедительным доводом. Выполнила бы, если бы Анкаре дали компоненты и деньги. Однако в данном случае можно со всем основанием констатировать, что на Западе на этот вариант не пошли и решили подзаработать сами. А вернее, пошли только в отношении беспилотников.

В данном контексте учитывалось несколько факторов, среди которых надо отметить эффективность этих дронов (например, удары по кораблям и инфраструктуре у острова Змеиный), что делает их универсальным и самым дешевым оружием этого класса для поражения целей на российской территории. И второе: такой вариант позволяет Западу не направлять на Украину свои дроны, что помимо проблем с бюрократией имеет еще и риски попадания в руки Москвы секретных технологий.

В итоге остается вариант частичного снятия западного эмбарго на поставки туркам компонентов для беспилотников и финансирования их поставок на Украину.

К тому же некоторые источники из турецкой частной оборонной промышленности сообщили, что не хотят продавать свою продукцию Киеву из-за транзакционных проблем. Если расшифровать, то на Западе отказались финансировать все запросы Киева – а своих денег у него нет.

ПРОБЛЕМЫ ТУРЦИИ

Между тем военная мощь Турции на фоне украинского кризиса теряет и в других областях. Так, Министерство обороны Турции обнародовало обновленные данные о количестве личного состава, уволенного из ВС страны с 2016 года.

После неудавшегося государственного переворота 15 июля 2016 года турецкое правительство регулярно увольняет офицеров, унтер-офицеров и гражданский персонал по обвинениям в членстве в так называемом FETÖ (термин, применяемый правительством Эрдогана для обозначения религиозного движения Фетхуллаха Гюлена как экстремистской организации). Для увольнения офицеров не требуется решения суда. Примечательно, что из турецких ВС было уволено примерно в пять раз больше офицеров, чем было предположительно причастных к попытке переворота.

Националистически настроенные отставные офицеры и лояльные правительству политические группы настойчиво заявляют, что эти офицеры пытались совершить переворот в Турции по приказу НАТО. И приветствуют проводимые на протяжении последних лет чистки в ВС страны, попутно требуя от Турции выхода из НАТО.

Согласно обновленным данным, обнародованным 1 апреля, с 2016 года были уволены в общей сложности 24 339 военнослужащих Вооруженных сил Турции. В данный момент ведется административный процесс по увольнению еще 1079 офицеров, которые скорее всего будут отстранены от должностей уже в ближайшие дни. Кроме того, 3213 офицеров в отставке были лишены званий, как если бы они никогда не проходили военную службу.

Анри Барки, директор Ближневосточной программы вашингтонского Центра Вильсона, ранее заявлял, что многие генералы, уволенные турецким правительством, заняли пронатовскую и проамериканскую сторону, предвидя возможный сдвиг в отношениях между Турцией и НАТО. Позже Барки предстал перед обвинением в пособничестве FETÖ в попытке свергнуть правительство в 2020 году, и на его арест был выдан ордер.

В заключение отметим, что, согласно неписаной практике турецких ВС, полковники, которые являются штабными офицерами, окончившими престижные военные академии, обычно получали звание генерала. Они владели по крайней мере одним иностранным языком, получали степень магистра в невоенных сферах деятельности и проходили специальную подготовку по военной стратегии, тактике и управлению войсками. Их часто направляли в зарубежные командировки, особенно в рамках НАТО, и из их числа выбирали военных атташе.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.