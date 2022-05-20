В объятиях «большой семерки»

Запад собирается обессилить Россию руками украинцев

Коллективный Запад продолжает наращивать усилия по дезавуированию России в Европе и снижению ее роли в международных делах. Главы государств «большой семерки» (G7) провели виртуальную встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они выразили готовность и дальше оказывать стране военную и экономическую поддержку. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

НЕСОКРУШИМАЯ САМОНАДЕЯННОСТЬ

Президент Байден и лидеры G7 встретились с Зеленским, чтобы подчеркнуть общую приверженность США и их партнеров к укреплению позиций Украины на поле боя и за столом переговоров. «Наши беспрецедентные санкции уже наносят огромный урон российской экономике... По прогнозам, война Путина уничтожит экономические достижения России за последние 15 лет», – указывается в сообщении.

Белый дом уверен, что экспортный контроль существенно сократил возможности Москвы по пополнению запасов вооружений и военной техники. «Два крупных танковых завода России – Уралвагонзавод и Челябинский тракторный завод – приостановили работу из-за нехватки иностранных комплектующих. Почти 1000 компаний частного сектора и более 200 тыс. россиян, многие из которых являются высококвалифицированными специалистами, покинули страну. Все эти затраты будут усугубляться и усиливаться», – говорится в пресс-релизе.

Вашингтон считает, что Владимир Путин потерпел неудачу в реализации своей первоначальной военной цели по доминированию на Украине. Но ему удалось сделать Россию глобальным изгоем.

Соединенные Штаты, Европейский союз и G7 обязались увеличить плату России за свои действия путем коллективного принятия дальнейших мер в соответствии с юридическими полномочиями и процессуальными нормами каждого партнера.

ЗАПРЕТИТЬ ВСЕ, ЧТО ШЕВЕЛИТСЯ

Соединенные Штаты намерены наложить санкции на контролируемые государством российские СМИ, которые поддерживают действия Путина на Украине. Санкции наложат на три самых популярных телеканала, прямо или косвенно контролируемых государством: «Первый канал», «Россию-1» и НТВ.

Соединенные Штаты планируют запретить своим гражданам предоставлять бухгалтерские, трастовые и корпоративные услуги, а также услуги управленческого консалтинга любому лицу в РФ. «Эти услуги являются ключом к тому, чтобы российские компании и элиты создавали свои богатства, принося доход путинской военной машине... Эта мера основывается на предыдущих запретах на ограничение экспорта товаров, связанных с аэрокосмической, морской, электронной, технологической и оборонной и смежными отраслями российской экономики», – указывается в пресс-релизе.

США уже запретили импорт российской нефти, газа и угля. Все страны G7 обязались постепенно отказаться или запретить импорт российской нефти. По мнению западных экспертов, это должно сильно ударить по главной артерии экономики России и лишить Кремль доходов, необходимых для финансирования спецоперации на Украине. Члены G7 также обязались сотрудничать в сфере обеспечения стабильности глобальных поставок энергоносителей и снижения зависимости от ископаемого топлива.

Соединенные Штаты намерены ввести дополнительные ограничения на промышленность России, включая изделия из древесины, промышленные двигатели, котлы, двигатели, вентиляторы, бульдозеры и многие другие предметы промышленного и коммерческого применения. Эти меры контроля должны еще больше ограничить доступ России к изделиям и доходам, которые могут обеспечить поддержание ее военного потенциала. США также ввели санкции против ООО «Промтехнология», производящего винтовки и другие виды вооружений, которые используются на Украине, против семи судоходных компаний и одной морской буксировочной компании. Комиссия по ядерному регулированию должна приостановить действие генеральных лицензий на экспорт ядерных материалов и дейтерия в Россию.

США ввели около 2600 визовых ограничений для российских и белорусских чиновников. Кроме того, США разработали новые правила по ограничению выдачи виз военным чиновникам РФ и стран, поддерживающих Москву, которые, по их мнению, причастны к нарушениям прав человека, международного гуманитарного права или изобличены в коррупции. Вашингтон ввел санкции против восьми руководителей Сбербанка, 27 руководителей Газпромбанка, через который осуществляет свою деятельность «Газпром», а также против Московского индустриального банка и десяти его дочерних компаний.

ДЕКЛАРАЦИЯ О НАМЕРЕНИЯХ

По результатам виртуальных переговоров 8 мая, который на Западе отмечается как день победы во Второй мировой войне, лидеры G7 сделали заявление, которое мы приводим с некоторыми сокращениями:

«1. Сегодня, 8 мая, мы, лидеры «большой семерки», вместе с Украиной и мировым сообществом в целом отмечаем окончание Второй мировой войны в Европе и освобождение от фашизма и национал-социалистического террора... Мы скорбим о миллионах жертв и выражаем наше уважение всем тем, кто заплатил своей жизнью за победу над национал-социалистическим режимом, включая западных союзников и Советский Союз.

2. Семьдесят семь лет спустя президент Путин и его режим решили вторгнуться в Украину... Своим вторжением в Украину... Россия нарушила международный порядок, основанный на правилах, и в частности Устав ООН, задуманный и сформулированный после Второй мировой войны, чтобы избавить последующие поколения от бедствий войны.

3. Сегодня для нас было честью присоединиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мы заверили его в нашей полной солидарности и поддержке мужественной защиты Украиной своего суверенитета и территориальной целостности...

4. Президент Зеленский... заявил, что конечной целью Украины является обеспечение полного вывода российских ВС и техники со всей территории Украины... Украина подчеркнула, что рассчитывает на своих международных партнеров, в частности на членов G7, в оказании необходимой помощи в сфере обороноспособности, а также в области принятия мер по краткосрочному и эффективному восстановлению экономики... Киев по-прежнему привержен тесному сотрудничеству с членами G7...

5. Сегодня мы, G7, заверили президента Зеленского в нашей неизменной готовности взять на себя дальнейшие обязательства, чтобы помочь Украине... Мы будем продолжать оказывать постоянную военную и оборонную помощь ВСУ, поддерживать Украину в защите ее сетей от киберинцидентов и расширять наше сотрудничество в области информационной безопасности...

6. …Мы, G7, обеспечили и пообещали дополнительную поддержку с начала войны, превышающую 24 млрд долларов США на 2022 год и далее, как финансовыми, так и материальными средствами. В ближайшие недели мы активизируем нашу коллективную краткосрочную финансовую поддержку, чтобы помочь Украине... Мы приветствуем создание многостороннего донорского управляющего счета МВФ для Украины и объявление ЕС о создании трастового фонда солидарности с Украиной. Мы поддерживаем пакет поддержки группы Всемирного банка для Украины и пакет мер по обеспечению устойчивости ЕБРР.

7. Мы призываем всех партнеров присоединиться к нашей поддержке украинского народа и беженцев и помочь Украине восстановить свое будущее».

СЕМЬ РАЗГНЕВАННЫХ ЛИДЕРОВ

Пункты декларации с 8 по 11 не содержат конкретных сведений о будущей согласованной политике G7 и носят скорее пропагандистский характер.

Лидеры «семерки» еще раз осуждают якобы «неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию России». Они потрясены «масштабными человеческими жертвами, посягательствами на права человека и разрушениями» на Украине.

Как это соотносится с ускоренными поставками западного оружия и обстрелами мирных жителей городов Донбасса и Херсона силами ВСУ, не говорится. Поэтому заявление, что «гражданские лица не могут быть законными целями», повисает в воздухе.

Впрочем, возможно, мирное население ДНР и ЛНР или освобожденного Херсона гражданскими лицами уже не считается. До сих пор это было политикой Киева, причем негласной. Теперь, похоже, становится официальной политикой всего Запада.

Лидеры G7 обещают не жалеть усилий, чтобы привлечь к ответственности президента Путина и «сообщников этой агрессии», включая белорусского президента Лукашенко. Они грозят Международным уголовным судом в Гааге, «независимой комиссией по расследованию» Совета по правам человека при ООН и миссией экспертов ОБСЕ, которая, видимо, уже не пытается казаться нейтральной.

Лидеры «семерки» осуждают «попытки России заменить украинские местные органы власти нелегитимными» и торжественно обещают не признавать эти действия. Они намерены также «противостоять российской стратегии дезинформации», которая, по их мнению, призвана «закамуфлировать вину российского режима в этой войне».

Отсюда видно, между прочим, что лидеры Запада не уверены, что побеждают в информационной войне. Или, по крайней мере, не считают свою победу безоговорочной.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПРИСЯГА

Прочие пункты декларации также несут заряд пропаганды, но содержат больше конкретных обещаний:

«12. Наш беспрецедентный пакет скоординированных санкций уже значительно затруднил агрессивную войну России... Ограничительные меры уже оказывают существенное влияние на все российские сектора экономики – финансовый, торговый, оборонный, технологический и энергетический... Мы коллективно обязуемся принять следующие меры:

во-первых, мы обязуемся постепенно отказаться от нашей зависимости от российских энергоносителей, в том числе путем постепенного отказа или запрета импорта российской нефти... Мы будем работать вместе с нашими партнерами для обеспечения стабильных и устойчивых глобальных поставок энергии и доступных цен для потребителей, в том числе путем ускорения сокращения нашей общей зависимости от ископаемого топлива и перехода на чистую энергию...

Во-вторых, мы примем меры по запрету или иному недопущению предоставления ключевых услуг, от которых зависит Россия. Это усилит изоляцию России во всех секторах ее экономики.

В-третьих, мы продолжим принимать меры против российских банков, связанных с мировой экономикой... Мы уже серьезно подорвали способность России финансировать свою агрессивную войну, принимая меры против ее Центрального банка и основных финансовых институтов.

В-четвертых, мы продолжим прилагать наши усилия по борьбе с попытками российского режима распространять свою пропаганду.

В-пятых, мы продолжим и расширим нашу кампанию против финансовых элит и членов их семей, которые поддерживают президента Путина... В сотрудничестве с национальными властями мы будем вводить санкции в отношении дополнительных лиц.

13. Мы продолжаем работать с нашими международными партнерами и приглашаем их поддержать нас аналогичными действиями, в том числе для предотвращения уклонения от санкций и их обхода...

14. Война президента Путина вызывает глобальные экономические потрясения, влияя на безопасность глобального энергоснабжения, удобрений и продовольствия, а также на функционирование глобальных цепочек поставок в целом... Вместе с партнерами по всему миру мы активизируем наши усилия по противодействию крайне неблагоприятным и вредным последствиям этой войны.

15. Война президента Путина… ставит глобальную продовольственную безопасность под серьезное давление. Вместе с ООН мы призываем Россию прекратить блокаду и все другие действия, которые еще больше препятствуют украинскому производству и экспорту продовольствия... Мы активизируем усилия, чтобы помочь Украине сохранить производство с учетом следующего сезона сбора урожая и экспорт, в том числе альтернативными маршрутами.

16. …Мы будем заниматься причинами и последствиями глобального продовольственного кризиса в рамках Глобального альянса за продовольственную безопасность... Мы будем тесно сотрудничать с международными партнерами и организациями за пределами G7 с целью преобразования политических обязательств в конкретные действия, запланированные международными инициативами, такими как Миссия по обеспечению устойчивости к продовольствию и сельскому хозяйству (FARM)... Наши пакеты санкций тщательно ориентированы, с тем чтобы не препятствовать доставке гуманитарной помощи или торговле сельскохозяйственной продукцией».

ИСТЕРИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО

В последнем 17 пункте декларации подчеркивается единство G7 и Украины в решимости «не дать президенту Путину выиграть войну». Эта солидарность неуклюже связывается с единством «за свободу во Второй мировой войне».

Все логические неувязки, пропагандистские натяжки и очевидные нелепости декларации G7 – отдельная и обширная тема. Но два предварительных вывода сделать можно.

Во-первых, коллективный Запад очень сильно уязвлен. Иллюзии о том, что спецоперацию на Украине можно кончить перемирием, и санкции против России будут оперативно сняты, пора забыть.

Во-вторых, обилие недипломатических выражений и общий истерический тон декларации показывает, что США и их союзники на военную победу в этом противостоянии уже не надеются. С позиции силы так не разговаривают, особенно с Россией.

В этом смысле декларация адресована скорее сателлитам США. Но истерика – не тот вид пафоса, который может обеспечить единство. Это не «ярость благородная», которая так помогла нашему народу во Второй мировой.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»