Куда ведет «лестница эскалации»?

Вопросы прикладной теории войн

А.А. Кокошин, Ю.Н. Балуевский, В.И. Есин, А.В. Шляхтуров. Вопросы эскалации и деэскалации кризисных ситуаций, вооруженных конфликтов и войн. М.: ЛЕНАНД, 2021. – 88 с. ISBN 978–5–9710–9260–5.

Эта небольшая, но емкая по содержанию работа не может не привлечь внимания всех тех, кто интересуется проблемами принятия решений в политико-дипломатической и военно-политической сфере. На это существуют как минимум две причины. Первая – это состав авторского коллектива: академик РАН Андрей Кокошин, директор Института перспективных стратегических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). (В прошлом он занимал должности первого заместителя министра обороны РФ, секретаря Совета обороны РФ и секретаря Совета безопасности РФ.) Его соавтором является генеральный инспектор Управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ, генерал армии Ю.Н. Балуевский (в прошлом начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны РФ, заместитель секретаря Совета безопасности РФ). Еще один автор – профессор упомянутого института, генерал-полковник в отставке В.И. Есин (в прошлом начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) – первый заместитель Главкома РВСН). Четвертым автором работы выступил профессор НИУ ВШЭ, генерал-полковник в отставке А.В. Шляхтуров (в прошлом начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ).

Авторы со знанием дела пишут о том, что в последние годы Россия достигла больших результатов в развитии своих сил и средств стратегического сдерживания, что играет исключительно важную роль в обеспечении национальной безопасности РФ.

В работе рассмотрены четыре основных вопроса. Прежде всего авторы обращаются к теоретическим аспектам войн и применения военной силы. Далее они переходят к анализу основных тенденций развития военно-политической обстановки, включая военно-технологическое развитие, влияющих на конфликтные и кризисные ситуации. Две последние части работы непосредственно посвящены вопросам эскалации. В третьей части рассмотрена «лестница эскалации» и в четвертой исследуются проблемы кризисного управления и деэскалации. В представленной работе авторы демонстрируют глубокие знания истории вопроса, обоснованно обращаясь к во многом все еще актуальным трудам военных теоретиков прошлых времен, равно как и к современным авторам работ по теоретическим вопросам войны и мира.

Одним из весьма важных, все еще нуждающихся в пояснении вопросов, поднятых авторами в первой части исследования, стало определение понятия «война». Они справедливо указывают на тот факт, что сегодня это понятие размывается частым и не всегда корректным употреблением этого термина применительно к различным аспектам человеческой деятельности – «торговая война», «информационная война», «холодная война» и другие. В данной связи они предлагают «не пренебрегать кавычками» при использовании подобной терминологии в профессиональных работах.

В этой же части работы рассмотрены вопросы, связанные с таким понятием, как «трение войны», введенным в оборот Карлом Клаузевицем и использовавшимся выдающимся отечественным и военным теоретиком Александров Свечиным.

Вторая часть представленного исследования посвящена рассмотрению вопросов современного развития политико-военной ситуации в мире. Авторы отмечают целый ряд явлений и тенденций, которые, по их мнению, следует учитывать при рассмотрении проблем эскалации и деэскалации конфликтов с применением военной силы. В более конкретном плане наряду с прочим авторы книги пишут о разрушении Соединенными Штатами международного режима контроля над вооружениями, росте роли киберпространства и потенциала его использования во враждебных целях, проблеме космических и высокоточных обычных вооружений, других факторах, оказывающих отрицательное влияние на стратегическую стабильность. Должное внимание авторы уделяют проблемам гибридной войны.

Они обращают внимание и на размывание порога между возможным массированным применением обычных (включая высокоточные) вооружений и ядерного оружия. Авторы отвергают западные обвинения в адрес России в якобы наличии у нее концепции «эскалации для деэскалации» и указывают на тот факт, что США сами могут придерживаться такой концепции, что отражено в некоторых документах военно-доктринального характера, в частности, в Доктрине ядерных операций 2019 года. Делается однозначный вывод о том, что подобная концепция закладывает в сознание лиц, принимающих решения в США, «ложные идеи о том, что «малая мощность» означает управляемость соответствующим процессом». Все это, как считается, привело к значительной эрозии складывавшейся десятилетиями стратегической стабильности.

В третьей части работы авторы делают экскурс в историю, анализируя «лестницу эскалации» известного в свое время американского исследователя Германа Кана, разработанную им еще во второй половине 1960-х годов. Высказывается обоснованное мнение о том, что работа Кана не утратила своей актуальности и в настоящее время, несмотря на то, что с тех пор произошли «огромные изменения» в сфере военных технологий, систем вооружений, форм и методов ведения вооруженной борьбы и в военном деле в целом. Авторы отрицательно относятся к идее «контролируемой» ядерной войны, которая не раз обсуждалась западными авторами, и возможности ее деэскалации. В конце раздела приводится разработанный авторами вариант «лестницы эскалации» в развитие того, что было предложено академиком А.А. Кокошиным в опубликованной в 2018 году в его монографии «Вопросы прикладной теории войны».

Особое внимание авторы работы уделяют рассмотрению войны с ограниченным применением ядерного оружия. В данной связи они анализируют открытые данные по проведению в США ряда игр, включающих в себя варианты возможного применения такого оружия при различных условиях развития военно-стратегической ситуации. Вывод авторов исследования вполне однозначен. Они считают, что эскалация после пересечения «ядерного порога» представляет собой «полностью неизведанную, непознанную и вообще непознаваемую область».

Александр Савельев

Александр Георгиевич Савельев – доктор политических наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН).