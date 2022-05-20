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На межзвездном зонде случилась загадочная поломка

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Voyager-1
Voyager-1.
Источник изображения: © NASA

В НАСА сообщили, что у вышедшего в межзвездное пространство зонда «Вояджер-1», вероятно, произошел загадочный сбой в системе, контролирующей ориентацию космического аппарата. О загадочной поломке сообщает CNN.

В настоящее время «Вояджер-1», находящийся на расстоянии 23,3 миллиарда километров от Земли, работает в штатном режиме, получая и выполняя команды, отправленные специалистами НАСА, а также собирает и отправляет научные данные. Неполадки затрагивают систему ориентации, позиционирования и управления зондом (AACS), которая гарантирует, что антенна зонда с высоким коэффициентом усиления направлена на Землю.

Радиоволнам требуется 20 часов и 33 минуты, чтобы добраться от зонда до Земли, поэтому отправка сообщения и получение ответа занимают два дня. Команда специалистов считает, что AACS все еще работает, поскольку сигнал от зонда не ослаб, однако показания прибора не соответствуют тому, что в действительности происходит на борту зонда, и кажутся совершенно случайными.

В НАСА пока не перевели аппарат в безопасный режим, при котором отключаются научные приборы, и остаются активными только основные функции, что дает возможность провести диагностику систем. По словам Сюзанны Додд (Suzanne Dodd) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, на данном этапе миссии такая ситуация является своего рода нормой, поскольку «Вояджеру-1» более 45 лет, а срок его работы намного превышает запланированный. Кроме того, аппарат находится в межзвездном пространстве — среде с высоким уровнем радиации. В данный момент специалисты пытаются выяснить источник проблемы, вызвана ли она неполадкой в AACS или в какой-то другой системе.

Если команде удастся определить причину поломки, то ее, возможно, исправят путем внесения изменений в программное обеспечение или использования резервной системы. В противном случае к ней придется приспосабливаться, и нельзя будет точно предсказать, как долго зонд прослужит в этом случае.

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