В Минобороны рассказали о ходе специальной военной операции

Сводку о ходе специальной военной операции официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в четверг начал с, пожалуй, главного события нынешней недели - процесса сдачи в плен боевиков, блокированных в подземельях мариупольского металлургического комбината "Азовсталь".

Украинские военные и неонацисты складывают оружие и выходят на поверхность сотнями. Только за прошедшие сутки, по словам Конашенкова, так сделал 771 участник запрещенного в РФ и признанного экстремистским националистического подразделения "Азов". "Всего с 16 мая в плен сдались 1730 боевиков, в том числе 80 раненых. Все нуждающиеся в стационарном лечении получают помощь в медучреждениях Донецкой Народной Республики в Новоазовске и Донецке", - уточнил генерал.

Наше Минобороны показало видеосюжет о том, в каких условиях содержатся эти люди. Раненые лежат по несколько человек в больничных палатах. Под камеру они заявили, что ни на что не жалуются. Один сказал, что ему сразу оказали первую медицинскую помощь. Другой благодарил врачей.

Вот несколько цитат из этого видео. Виктор Шапошников, пленный военнослужащий ВСУ: "Нахожусь в больнице города Новоазовск. Отношение нормальное, можно сказать, отличное. Моральное и психологическое воздействие на меня не оказывают. Врачи осмотрели ногу. Сказали, что все с ней нормально". Даниил Жученко, пленный военнослужащий нацгвардии Украины: "Отношение отличное, претензий никаких нет. У меня осколочное ранение, задето сухожилие. Помогают, лечат. Сказали, что через полгода будет реабилитация".

После многочисленных видео в соцсетях пыток наших плененных военных, глумления неонацистов над мирными людьми, угроз под камеру украинских отморозков поступать так с каждым русским, этот сюжет вызывает неоднозначные чувства. Но если отбросить вполне понятные эмоции, гуманное отношение к безоружному и тем более раненому противнику выглядит все же правильным. Мы - не они, и в таких же зверей в любом случае превращаться не будем. Пленный враг остается врагом. Но даже он имеет право на медицинскую помощь и справедливый суд. Как говорится, каждому воздастся по делам его.

С начала спецоперации уничтожены 172 самолета и 125 вертолетов ВСУ, 942 беспилотника, 313 комплексов ПВО, 3158 украинских танков и бронемашин

Между тем наши военные продолжают решать задачи спецоперации. В четверг генерал Конашенков рассказал, что ВКС России за сутки поразили высокоточными ракетами воздушного базирования еще семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в населенном пункте Николаевка и 104-й бригады территориальной обороны в Константиновке. В районах населенных пунктов Бахмут, Константиновка, Ильинка и Миньковка летчики нанесли удары по 11 складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 26 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

"Уничтожены дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК "Бук-М1" в районе Славяногорска", - уточнил генерал Конашенков.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила два пункта управления и 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате авиаударов убиты более 340 националистов, выведены из строя 62 единицы военной техники противника.

Ракетные войска и артиллерия уничтожили шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 43 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях. Ликвидированы еще две украинские станции радиоэлектронной борьбы. К списку новых потерь ВСУ надо добавить 15 беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2".

Наши средства ПВО сбили дроны в районах населенных пунктов Волчий Яр, Борщевка, Великие Хутора, Малые Проходы, Снежковка и Петровское в Харьковской области. А также под Чернобаевкой и Новой Каховкой в Херсонской области.

Кроме того, по словам Конашенкова, в окрестностях Топольского, Малой Камышевахи, Семеновки, Шпаковки, Глинского, Снежковки Харьковской области и неподалеку от Чернобаевки в Херсонской области российские зенитные ракетные комплексы перехватили 12 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч".

Юрий Гаврилов