Военнослужащим хотят разрешить оплачиваемую деятельность в спорте

В Госдуму внесен законопроект о возможности для спортсменов - военнослужащих, сотрудников ОВД и противопожарной службы - заключать трудовые договоры со спортивными организациями.

Эта инициатива дополняет уже внесенный ранее законопроект о разрешении госслужащим-спортсменам получать дополнительные средства на занятия спортом высших достижений.

Автором поправок выступил зампред комитета ГД по физической культуре и спорту Антон Шипулин. По его словам, в РФ немало спортсменов высокого класса, со спортивными званиями, которые выступают в сборных командах нашей страны и при этом состоят на государственной службе - являются военнослужащими и т.п. Они пока не вправе заключать трудовые договоры со спортивными организациями.

Внесенным законопроектом депутаты хотят устранить это противоречие.

Татьяна Замахина