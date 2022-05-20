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Российская газета

Военнослужащим хотят разрешить оплачиваемую деятельность в спорте

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Биатлонисты ЦСКА
Биатлонисты ЦСКА
Источник изображения: function.mil.ru

В Госдуму внесен законопроект о возможности для спортсменов - военнослужащих, сотрудников ОВД и противопожарной службы - заключать трудовые договоры со спортивными организациями.

Эта инициатива дополняет уже внесенный ранее законопроект о разрешении госслужащим-спортсменам получать дополнительные средства на занятия спортом высших достижений.

Автором поправок выступил зампред комитета ГД по физической культуре и спорту Антон Шипулин. По его словам, в РФ немало спортсменов высокого класса, со спортивными званиями, которые выступают в сборных командах нашей страны и при этом состоят на государственной службе - являются военнослужащими и т.п. Они пока не вправе заключать трудовые договоры со спортивными организациями.

Внесенным законопроектом депутаты хотят устранить это противоречие.


Татьяна Замахина

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Страны
Россия
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