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Интерфакс-АВН

Франция разместила в Румынии ракетную систему "земля-воздух" для прикрытия авиабазы НАТО

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Eurosam SAMP/T (Mamba)
Развернутые пусковые установки зенитной ракетной системы Eurosam SAMP/T (Mamba) ВВС Франции.
Источник изображения: MBDA

Париж. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Франция развернула в Румынии, где она представляет силы НАТО, ракетную систему "земля-воздух" последнего поколения в связи с предполагаемыми угрозами из-за военного конфликта на Украине, сообщили в четверг французские СМИ со ссылкой на генштаб вооруженных сил страны.

"Средняя зенитно-ракетная система Mamba (...) может обеспечить защиту сил, действующих в этом районе", - цитирует Le Figaro заявление французского генерального штаба.

Представитель генштаба разъяснил на брифинге для прессы, что система Mamba "прежде всего предназначена для защиты авиабазы НАТО", на которой размещено несколько тысяч военнослужащих. По его словам, это ее главное назначение.

Сообщается, что эта система связана с румынской оборонной системой и с системой НАТО под командованием альянса.

Издание напоминает, что французские вооруженные силы присутствуют в Румынии с 26 февраля. Но произведенное в экстренном порядке размещение в этой стране около 500 военнослужащих с тех пор стало постоянным, включая чередующиеся бельгийскую или нидерландскую роту.

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  • В новости упоминаются
Страны
Румыния
Украина
Франция
Проекты
NATO
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