Лукашенко заявил о покупке "нужного количества" "Искандеров" и С-400

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции в сборочном цехе ракеты-носителя на космодроме Восточный.

МОСКВА, 19 мая/ Радио Sputnik. Белоруссия закупила у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным.

опубликовано в Telegram-канале "Пул первого". "Мы договорились с (президентом РФ Владимиром) Путиным, мы купили у вас нужное количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести, колоссальный", – сказал Лукашенко. Видеов Telegram-канале "Пул первого".

Ранее радио Sputnik сообщило, что Александр Лукашенко надеется на разработку в Белоруссии к концу года аналога "Искандера".