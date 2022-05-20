Войти
РИА Новости

Лукашенко заявил о покупке "нужного количества" "Искандеров" и С-400

335
0
0
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции в сборочном цехе ракеты-носителя на космодроме Восточный
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции в сборочном цехе ракеты-носителя на космодроме Восточный.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 19 мая/ Радио Sputnik. Белоруссия закупила у России "нужное количество" комплексов "Искандер" и С-400, заявил глава белорусского государства Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области России Глебом Никитиным.

"Мы договорились с (президентом РФ Владимиром) Путиным, мы купили у вас нужное количество этих "Искандеров", С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести, колоссальный", – сказал Лукашенко. Видео опубликовано в Telegram-канале "Пул первого".

Ранее радио Sputnik сообщило, что Александр Лукашенко надеется на разработку в Белоруссии к концу года аналога "Искандера".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
25.02.2022
Стратегические комплексы в действии, Украина встает на путь Пхеньяна, опасный понтон
08.04.2021
Svenska Dagbladet (Швеция): Россия наращивает военную мощь в Калининграде, и это угрожает Швеции
23.01.2019
Москва присматривается к белорусской оборонке — Бабич посетил МЗКТ
02.08.2012
Военно-техническое сотрудничество между Россией и Белоруссией набирает обороты
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
20.06.2012
Беларусь может получить С-400 вне очереди
20.12.2007
"ИСКАНДЕР" ВСТУПИЛ В ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ ВОЙНУ. АСИММЕТРИЧНЫЕ ОТВЕТЫ БЕЛОРУССИИ И РОССИИ НА ПЛАНЫ ВАШИНГТОНА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 16:42
  • 26461
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.05 16:33
  • 54
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 20.05 15:50
  • 7
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 20.05 14:52
  • 5
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 20.05 14:52
  • 1
Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
  • 20.05 14:18
  • 12
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 20.05 13:57
  • 11
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 20.05 13:56
  • 33
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 20.05 12:10
  • 3
В США рассказали о «серьезной проблеме» российских Ка-52
  • 19.05 21:34
  • 8
Борисов рассказал об использовании ВС РФ лазерного оружия в спецоперации
  • 19.05 13:45
  • 2
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 19.05 13:25
  • 2
В кабмине сообщили о поставке в ВС РФ оружия на новых физических принципах
  • 19.05 13:16
  • 79
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.05 12:51
  • 2
Минобороны РФ показало кадры боевой работы ЗРК «Тор-М2У» и «Тор М-3» в ходе спецоперации
  • 19.05 10:50
  • 4
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31