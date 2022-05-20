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Военное обозрение

«Уязвимые» места вертолёта Ка-52 пытаются «искать» во французской прессе

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Источник изображения: topwar.ru

Ударные вертолёты Ка-52 принимают самое активное участие в спецоперации ВС РФ на Украине; в военных хрониках они встречаются гораздо чаще машин Ми-24/35 и Ми-28, выполняющих на фронте аналогичные задачи. В рамках одного из репортажей RT, освещающих боевую обстановку, «российское телевидение показало по ошибке слабые места Ка-52, ставящие под сомнение защиту от стрелкового оружия», утверждается в издании Air&Cosmos.

Как утверждается, в ходе съёмки пилот вертолёта вынул пулю, застрявшую в электропроводке его кабины.

При этом производитель утверждает о её полном бронировании

- отмечается во французской прессе.

После этого лётчик показал отверстия от пуль, засевших в радаре и в задней части поврежденного двигателя своей машины.

Вероятно, сам того не осознавая, журналист продемонстрировал, что задняя часть двигателей, обтекатель и часть кабины являются весьма уязвимыми для оружия калибра [7,62 мм]

- делает вывод западный обозреватель, полагая, что ему удалось «найти» слабые места в Ка-52. При этом он не анализирует того, с какого расстояния, из какого оружия осуществлялся обстрел.

Источник изображения: topwar.ru

С его слов, достоинством Ка-52 является большая устойчивость в режиме висения – она даёт возможность вести точный огонь неуправляемыми [реактивными] снарядами. Данное преимущество связано с особенностями компоновки машины – она имеет два несущих винта встречного вращения, установленных на одной оси.

Однако, как заявляет автор, это оригинальное техническое решение также имеет свои недостатки. Ротор данного типа является привередливым с точки зрения технического обслуживания. Эффект встречного вращения винтов усиливает вибрации конструкции аппарата, что при ненадлежащем ремонте аппарата чревато тем, что отдельные части вертолёта могут попросту оторваться, например, узлы подвески вместе с вооружением. Осталось выяснить, с чего французский «эксперт», который, судя по всему, никогда воочию и не видел Ка-52, решил, что обслуживание было или будет «ненадлежащим»... Хотя, никто принципиально не против того, чтобы противник продолжал недооценку возможностей российской боевой техники, равно как и возможностей российской армии.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Ми-24
МИ-28
Компании
Минoбороны РФ
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