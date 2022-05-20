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Военное обозрение

Британия анонсировала поставки на Украину дальнобойной артиллерии и противокорабельных ракет

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания продолжит поставлять на Украину вооружения, Лондон принял решение о формировании нового пакета военной помощи для Киева. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера Бориса Джонсона.

Киевский режим во главе с Зеленским продолжает утверждать, что отступление ВСУ на Донбассе является результатом отсутствия у украинской армии "тяжелого вооружения" и как только Киев его получит в "достаточном количестве", то сразу же перейдет в наступление. Судя по поступающей из Киева информации, наступление планируется на лето.

Исходя из этой тактики, Зеленский продолжает клянчить у Запада оружие, причем его уже не устраивают простые ПТУРы и ПЗРК, Киеву необходимы ракеты, артиллерия, РСЗО и танки. Вот насчет этого сегодня и состоялся телефонный разговор украинского президента и британского премьера. Джонсон пообещал "киевскому сидельцу" новые поставки вооружений. Согласно прозвучавшему по итогам разговора заявлению, Британия отправит на Украину дальнобойную артиллерию, противокорабельные ракеты с наземными установками и беспилотники. Пока без подробностей.

На новый пакет военной помощи Украине Лондон выделяет 1,3 млрд. фунтов стерлингов (1,62 млрд. долларов). Кроме вышеперечисленного, Британия планирует отправить на Украину средства радиоэлектронной борьбы, в том числе оборудование для глушения сигнала GPS, мобильные радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, а также приборы ночного видения.

Между тем украинские источники сообщают, что офис Зеленского фактически отстранил от планирования операций ВСУ на Донбассе украинских офицеров, передав бразды правления иностранным военным советникам, которых стало как-то очень много в Генштабе ВСУ. Иностранцы обвиняют украинских генералов в плохом планировании, те, в свою очередь, обвиняют советников в последних провалах на Донбассе. Зеленский, как сообщается, больше доверяет своим британско-американским друзьям.

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Великобритания
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