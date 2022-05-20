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Военное обозрение

Многоцелевая АПЛ Северного флота «Казань» проекта «Ясень-М» совершила погружение на максимальную глубину

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Источник изображения: topwar.ru

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М" "Казань" в рамках учений в Баренцевом море отработала погружение на максимальную глубину. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Многоцелевая АПЛ "Казань" является головной подлодкой проекта 885М "Ясень-М". Заложена 24 июля 2009 года, спущена на воду 31 марта 2017, вошла в состав флота 7 мая 2021 года. Водоизмещение 13800 тонн, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводная скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Предельная глубина погружения заявлена в 600 метров.

Экипаж подводной лодки успешно справился с поставленными задачами. Все системы и механизмы корабля работали в штатном режиме. Подводный крейсер подтвердил заложенные в него технические возможности. Погружение было проведено в глубоководных районах Баренцева моря на границе с Норвежским

- говорится в сообщении флота.

Между тем в Вилючинске на Камчатке прошла торжественная встреча экипажа вернувшегося с боевого дежурства атомного подводного крейсера стратегического назначения К-550 "Александр Невский" проекта 955 "Борей". Подводный ракетоносец выполнял боевые задачи в просторах мирового океана. После отдыха крейсер начнет подготовку к новому выходу в море.

Командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав "Александра Невского" с успешным выполнением всех поставленных задач и по традиции вручил командиру жареного поросенка

- сообщила пресс-служба.

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Страны
Норвегия
Продукция
Александр Невский
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
885 Ясень
955 Борей
Военные учения
СФ
ТОФ
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