Многоцелевая АПЛ Северного флота «Казань» проекта «Ясень-М» совершила погружение на максимальную глубину

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Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М" "Казань" в рамках учений в Баренцевом море отработала погружение на максимальную глубину. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.
Многоцелевая АПЛ "Казань" является головной подлодкой проекта 885М "Ясень-М". Заложена 24 июля 2009 года, спущена на воду 31 марта 2017, вошла в состав флота 7 мая 2021 года. Водоизмещение 13800 тонн, экипаж - 64 человека, автономность - 100 суток, подводная скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс". Предельная глубина погружения заявлена в 600 метров.
- говорится в сообщении флота.
Между тем в Вилючинске на Камчатке прошла торжественная встреча экипажа вернувшегося с боевого дежурства атомного подводного крейсера стратегического назначения К-550 "Александр Невский" проекта 955 "Борей". Подводный ракетоносец выполнял боевые задачи в просторах мирового океана. После отдыха крейсер начнет подготовку к новому выходу в море.
- сообщила пресс-служба.