Подлодка Северного флота отработала погружение на предельную глубину

Атомный подводный крейсер "Казань" проекта 885М "Ясень-М" погрузился на 600 метров в глубоководных районах возле границы Баренцева и Норвежского морей, сообщили в пресс-службе Северного флота. Это предельная глубина, на которую субмарине позволяют опускаться ее тактико-технические характеристики.

В пресс-службе флота отметили, что экипаж боевого корабля успешно справился со своими задачами, а все системы и механизмы крейсера работали в штатном режиме.

Безопасность "Казани" и ее экипажа во время погружения обеспечивал отряд надводных кораблей и спасательных судов, который возглавлял большой противолодочный корабль "Североморск".

АПРК "Казань" - головной корабль проекта 885 "Ясень-М", построенный на "Севмаше". В ЗАТО Заозерск, место своего постоянного базирования, крейсер прибыл 1 июня 2021 года - в день рождения Северного флота. "Казань" вооружена крылатыми ракетами "Оникс" и "Калибр". Подводная скорость составляет 31 узел, надводная - 16 узлов. Численность экипажа - 90 человек. В автономном походе подлодка способна находиться до 100 суток.

Алексей Михайлов (Мурманск)