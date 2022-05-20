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Интерфакс-АВН

Рогозин планирует летом встретиться с руководством китайского космического агентства

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о планах провести встречу с руководством китайского космического агентства летом этого года.

"Я планирую туда поехать этим летом", - сказал Рогозин на марафоне "Новые горизонты", говоря о планах посетить Китай.

19 октября 2021 года Рогозин и глава китайского космического агентства Чжан Кэцзян провели переговоры по видеоконференцсвязи. Обсуждалось, в частности, сотрудничество в области создания Международной научной лунной станции и формированию нормативно-правовой базы в области его создания и использования.

16 июня 2021 года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы. Строительство станции начнется в 2026 году, завершить его планируется к 2035 году.

В состав станции войдут два орбитальных и восемь лунных модулей. В частности, на поверхности спутника разместятся: базовый телекоммуникационный, командный, энергетический, взлетный, посадочный и экспериментальный модули, а также модули наблюдения и технологических проверок.

26 февраля Рогозин сообщил о подписании межправительственного соглашения между РФ и Китаем по сотрудничеству и созданию Международной научной лунной станции.

15 декабря 2021 года в интервью "Интерфаксу" Рогозин заявил, что ключевой аспект российско-китайского проекта по созданию лунной станции - равноправие партнеров, его отсутствие стало основной причиной выхода России из американского проекта Gateway.

"Проект по созданию такой станции является серьезным шагом в исследовании Луны, поэтому он открыт для доступа всех заинтересованных стран и зарубежных партнеров", - сказал Рогозин.

"Важно подчеркнуть, что сотрудничество в рамках данного проекта будет осуществляться на принципах равноправного партнерства, открытости и консенсуса при принятии решений, чего нет, например, в программе окололунной станции Gateway и что стало причиной нашего выхода из этого проекта", - сказал глава "Роскосмоса".

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