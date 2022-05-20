Рогозин рассказал о мощности межконтинентальной ракеты "Сармат"

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Лишь одна межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" может уничтожить половину берега континента, который Россия сочтет враждебным, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Такая ракета может снести половину берега того континента, который нам не понравится", - сказал Рогозин в четверг на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание".

Ранее Минобороны РФ сообщило о проведении днем 20 апреля первого пуска МБР "Сармат" по программе государственных испытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк. В военном ведомстве отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.

После завершения программы испытаний ракетный комплекс "Сармат" поступит на вооружение РВСН. В Ужурском ракетном соединении в Красноярском крае уже идет подготовка головного ракетного полка к перевооружению на новый ракетный комплекс.

Перспективный комплекс "Сармат" заменит ракеты "Воевода". У новой ракеты расширен диапазон боевого оснащения как по количеству боевых блоков, так и по типам - она может нести планирующие гиперзвуковые блоки. "Сармат", как отметили в Минобороны, способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, и гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающим наибольшей дальностью поражения целей, призван значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ.