Чем вступление Швеции и Финляндии в НАТО поможет Украине

Ландовски: "Вступление Швеции и Финляндии в НАТО поможет украинцам, ограничив возможности России к нападению"

Расширение НАТО за счет новых членов должно обнадежить Украину. Такое мнение в интервью iROZHLAS высказал чешский уполномоченный при альянсе Якуб Ландовски. Он уверен, что вступление Финляндии и Швеции в альянс сулит Киеву практическую помощь, но прежде всего означает для нее две вещи.

Алжбета Индрова (Alžběta Indrová), Катержина Грунтова (Kateřina Gruntová)

Начало российской спецоперации России на Украине положило конец продолжительному нейтралитету Финляндии и Швеции. Обе страны сообщили, что подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, количество членов которого, таким образом, возрастет с 30 до 32. Что изменит этот шаг, какой посыл тем самым транслирует НАТО Украине, и какой реакции можно ожидать от Москвы. Об этом в интервью "иРозглас" рассказал чешский уполномоченный при НАТО Якуб Ландовски.

iROZHLAS: Какие преимущества Североатлантическому альянсу даст вступление Финляндии и Швеции?

Якуб Ландовски: Финляндия и Швеция значительно укрепят обороноспособность альянса. Причем не только в Прибалтике, но и в целом. Эти две страны располагают развитыми и хорошо оснащенными армиями, которые взаимосвязаны и способны к сотрудничеству с альянсом. Мы хорошо знакомы с ними по учениям, и поэтому вступление этих стран принесет альянсу только плюсы.

― Что могут предложить альянсу вооруженные силы этих стран? Вы уже сказали, что они хорошо оснащены…

― В случае военного положения у Финляндии в распоряжении 280 тысяч солдат, а также 900 тысяч резервистов. Швеция может предложить огромную промышленную базу: там производятся передовые истребители Gripen, которые стоят на вооружении и в чешской армии.

Шведская армия очень хорошо вооружена ― настолько, что даже несвойственно нейтральному государству. Шведские вооруженные силы также отличаются высоким моральным духом и готовностью защищать свою страну.

― Москва уже заявила, что вступление Финляндии в НАТО расценит как угрозу, на которую ей придется отреагировать. Какого ответа можно ожидать?

― Предполагаю, что Россия может пойти на провокацию или нанести кибернетический удар, но не пойдет на вооруженное нападение, соответствующее определению в пятой статье Североатлантического договора.

Но все равно мы должны быть готовы не только поддержать Швецию и Финляндию, но и помочь им пройти путь от заявки до полноценного членства, скажем, оказав оборонную помощь, сотрудничая в области безопасности или дав гарантии, как и остальным странам альянса.

― Укрепит ли продление границы НАТО с Россией дополнительно восточное крыло?

― Конечно, вероятное вступление Финляндии и Швеции очень укрепит силы альянса в Балтийском регионе. Обе эти страны с большой опаской относятся к России.

― Можно ли ожидать появления новых многонациональных групп, таких как в Прибалтике и Польше, а теперь еще и в Словакии?

― Вопрос интересный, но будем исходить из того, что, например, Швеция не планирует просить подобного участия союзников и не будет размещать на своей территории ядерное оружие. Поэтому я бы отложил этот вопрос до тех пор, когда мы сможем беседовать как союзники.

Я бы не хотел забегать вперед и предугадывать требования и просьбы этих двух стран. Но вообще в этом регионе принято обеспечивать свою безопасность собственными силами и быть готовым предоставить оборонные гарантии остальным, а в случае масштабного конфликта действовать в связке с союзниками.

― Грозит ли чем-то вступление Финляндии и Швеции в НАТО?

― Не думаю. Как я предполагаю, Россия не сможет из-за их членства чем-то всерьез угрожать им или даже напасть. Альянс дает огромные гарантии безопасности и немедленной помощи, которые повышают обороноспособность страны, вступающей в него. Причем сразу. Поэтому с точки зрения безопасности этих стран членство ― несомненный плюс.

― Сколько времени займет собственно процесс вступления, начиная с подачи заявления и до полноценного членства?

― После подачи заявления мы прогнозируем непродолжительную фазу переговоров о вступлении, которые, вероятно, займут несколько недель, а затем можно будет перейти к подписанию ратификационных документов. Разумеется, если свое согласие подтвердят все члены Североатлантического альянса.

Продолжительность ратификационного процесса предугадать трудно. Процесс зависит от законодательных органов. В большинстве стран решение принимается парламентом, а иногда требует подписи президента. Думаю, что во время конфликта все пойдет быстрее, чем раньше. В последний раз, когда ратифицировалось вступление Северной Македонии, процесс занял около года.

― Вы сказали о необходимости согласия всех стран-членов. Против вступления Финляндии и Швеции громко протестует Турция. Как это может повлиять на вступление двух скандинавских стран?

― Любое решение в альянсе принимается единодушно. Я твердо убежден, что дипломатические переговоры, которые идут между Турцией, Швецией и Финляндией, дадут результаты, и процессу вступления Финляндии и Швеции ничто не будет угрожать. В этом смысле я оптимист (мы беседовали в понедельник до того, как президент Эрдоган заявил, что Турция не одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО ― прим. авт.).

― Как расценивать расширение альянса за счет Финляндии и Швеции Украине, которая давно и безуспешно заявляет о желании вступить в него?

― Для Украины их вступление означает две вещи. Во-первых, оно подтверждает открытость альянса для новых членов, закрепленную в десятой статье Североатлантического договора в так называемом принципе открытых дверей. Во-вторых, вступление этих стран ограничит возможности России проводить наступательные операции в Черноморском регионе.

Россия сама заявила, что отреагирует на вступление Финляндии и Швеции, и для этого ей нужны определенные силы, а также экономическая поддержка для них. Все это может улучшить ситуацию для украинцев. Когда конфликт завершится, по его результатам мы сможем снова поговорить о том, как поднять вопрос о вступлении Украины.

― Означает ли это, что расширение НАТО за счет новых членов должно в большей мере обнадеживать Украину, нежели лишать ее надежды?

― Да, я считаю, что это обнадеживающий факт. Кроме того, вступление Финляндии и Швеции сулит ей и практическую помощь, поскольку сейчас главное для нас ― пресечь попытки России агрессивно расправляться со своими соседями, а вступление этих двух стран ограничит ее возможности в этом смысле.

― Насколько вероятно, что из-за конфликта на Украине другие нейтральные страны, такие как, например, Австрия, задумаются о членстве в НАТО?

― Да, можно предполагать, что об этом заговорят и в других нейтральных странах. Ведь Финляндия и Швеция, столпы нейтральных государств в Европе, столь радикально изменили свою политику за небольшой промежуток времени и при огромной поддержке населения. В любом случае принцип альянса заключается в том, что он никогда не вмешивается в это общенародное обсуждение, тогда как Российская Федерация действует наоборот, пытаясь повлиять на поведение других стран угрозами или поступками.