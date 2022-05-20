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Военное обозрение

Западные эксперты: Иран как никогда близок к тому, чтобы стать ядерной державой

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Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране
Граффити перед бывшим посольством США в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Источник изображения: topwar.ru

Западные политологи Питер Брукс и Джеймс Филлипс в материале, опубликованном на сайт онлайн-издания «19FortyFive» (1945), рассуждают о том, как изменится миропорядок в области безопасности, если Иран станет страной, владеющей ядерным оружием.

Переговоры Вашингтона с Тегераном по так называемой «иранской ядерной сделке» близки к провалу. После нескольких встреч в течение прошедшего года, администрация Байдена так и не сумела устранить противоречия в решении вопроса о ядерной программе Ирана, которые ранее побудили президента Трампа выйти из соглашения.

Проблемы по возрождению переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по контролю над ядерной программой Ирана начались в марте. Тогда Россия потребовала от США письменных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления СВПД.

После того, как Вашингтон сделали уступку в этом вопросе Москве, переговоры вновь сорвались из-за требования Ирана, чтобы США исключили Корпус стражей исламской революции из списка международных террористических организаций. Такой шаг обеспечил бы Тегерану отмену санкций, не связанных с участием в СВПД.

В своем недавнем обращении к Конгрессу госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Иран способен в течение нескольких недель завершить обогащение урана, что позволит ему стать обладателем ядерного оружия. Иран уже нарушил условия СВПД в 2019 году, превысив ограничения на размер запасов обогащенного урана и использование центрифуг. Это очень тревожная новость, считают эксперты.

Авторы статьи рассуждают, к каким последствиям на Ближнем Востоке и в общемировом масштабе приведет разработка Ираном ядерного оружия.

Вполне вероятно, что в случае реальной угрозы получения ядерного оружия Ираном, его стратегический противник Израиль предпримет военные шаги, чтобы помешать этому. Израиль может нанести ракетные удары по центрам обогащения. При этом Саудовская Аравия и ряд других арабских стран могут выступить союзниками Израиля. В свою очередь, Тегеран обладает крупнейшим ракетным арсеналом на Ближнем Востоке. И в случае нападения обязательно атакует в ответ территорию Израиля и его союзников.

При этом у Тегерана есть свои союзники в Сирии, где размещены базы Корпуса стражей исламской революции, которые могут также нанести удар по Израилю. Тегеран обязательно воспользуется помощью ливанской «Хезболлы», ХАМАС в Газе и палестинских группировок, как считают в упомянутом издании. На стороне Ирана в конфликт могут вступить контролируемые Тегераном иракские ополченцы.

Безусловно, Иран обвинит Соединенные Штаты в причастности к любому нападению на свою страну. В ответ Иран и его союзники усилят атаки на военные базы и другие американские объекты по всему миру, как уже случалось.

Еще одна угроза, как считают авторы, состоит в том, что другие государства, ранее соблюдавшие безъядерный статус, могут нарушить его после появления ядерного арсенала в Иране. В первую очередь, речь идет о соседних странах — таких, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Турция. Это приведет к общему обострению ситуации в области контроля над вооружениями по всему миру.

Когда страна становится державой, обладающей ядерным оружием, восприятие ее влияния, престиж и даже легитимность значительно укрепляется, как правило, за счет других, особенно региональных конкурентов и врагов. Соответственно, обретая такой статус, Иран получит свободу действий для эскалации своей провокационной политики, включая стремление к региональной гегемонии, антиамериканскую и антиизраильскую политику и поддержку международных террористических организаций.

Авторы приходят к выводу, что дипломатическое решение проблемы по иранской ядерной сделке в сегодняшних условиях выглядит очень туманно. Это означает, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры должны начать готовиться к новым опасностям и угрозам, с которыми в ближайшее время может столкнуться не только Ближний Восток, но и весь остальной мир.

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Страны
Израиль
Иран
ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Турция
Проекты
Ядерный щит
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