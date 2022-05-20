На Камчатке в пункт постоянной дислокации вернулся атомный подводный крейсер "Александр Невский"

ЦАМТО, 19 мая. На Камчатке в пункт постоянного базирования после выполнения задач в море вернулся атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота (ТОФ) "Александр Невский".

На пирсе экипаж субмарины встречали командование Подводных сил ТОФ, офицеры соединения подводных лодок, представители местной администрации, а также родственники моряков.

По докладу командира подводного крейсера капитана 2 ранга Александра Чванова, экипаж выполнил боевую задачу в полном объеме, материальная часть исправна, личный состав здоров.

Командующий Подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав РПКСН "Александр Невский" с успешным выполнением всех поставленных задач.

После пополнения запасов материальных средств подводный крейсер будет готовиться к выполнению новых задач по предназначению, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.