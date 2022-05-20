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ЦАМТО

На Камчатке в пункт постоянной дислокации вернулся атомный подводный крейсер "Александр Невский"

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Крейсер стратегического назначения «Александр Невский»
Крейсер стратегического назначения «Александр Невский».
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 19 мая. На Камчатке в пункт постоянного базирования после выполнения задач в море вернулся атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихоокеанского флота (ТОФ) "Александр Невский".

На пирсе экипаж субмарины встречали командование Подводных сил ТОФ, офицеры соединения подводных лодок, представители местной администрации, а также родственники моряков.

По докладу командира подводного крейсера капитана 2 ранга Александра Чванова, экипаж выполнил боевую задачу в полном объеме, материальная часть исправна, личный состав здоров.

Командующий Подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав РПКСН "Александр Невский" с успешным выполнением всех поставленных задач.

После пополнения запасов материальных средств подводный крейсер будет готовиться к выполнению новых задач по предназначению, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Александр Невский
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
ТОФ
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