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Российская газета

Освободители обзавелись двумя самодельными колесными САУ

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Источник изображения: rg.ru

В составе российских подразделений, задействованных в спецоперации на Украине, замечены два грузовика с установленными в кузовах 57-мм пушками АЗП-57 артиллерийского комплекса противовоздушной обороны С-60.



Судя по появившимся в Сети фотографиям, автомобили наверняка ранее принадлежали вооруженным формированиям националистов. Так, на КрАЗе-260 можно увидеть характерные для ВСУ элементы пиксельного камуфляжа. Что же касается ЗиЛ-133, то такие автомобили не используются в российской армии.

В последние недели на харьковском направлении уже несколько раз были замечены эти снятые вооружения и возвращенные с баз хранения старые, разработки 40-х годов зенитные орудия. Их использовали не только в буксируемом виде, но и начали монтировать на большегрузную автомобильную технику.

Правда, наблюдатели не исключают, что, захватив по отдельности КрАЗ, ЗиЛ, АЗП-57, наши бойцы тоже решили создать подобные импровизированные самоходные артиллерийские установки, так как дополнительная огневая поддержка никогда не помешает. Видно, что вездеход, изготовленный в Кременчуге, имеет дополнительную защиту дверей.

Похожие гантраки ранее уже активно применялись в различных горячих точках по всему миру, правда автомобили таких моделей для таких целей никогда еще не использовались.


Алексей Брусилов

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Страны
Украина
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