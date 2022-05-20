В США начались испытания первого катера "Протектор", предназначенного для передачи ВМС Уругвая

ЦАМТО, 19 мая. В Балтиморе (шт.Мэриленд) начались ходовые испытания окрашенного в цвета ВМС Уругвая патрульного катера ROU-14 "Арапей", который передается уругвайскому флоту из состава Береговой охраны США.

Как сообщает Defensa.com, после завершения испытаний катер, носивший ранее обозначение (WPB-87309) "Альбакор", отправится на судоремонтное предприятие Береговой охраны США для дооборудования и доводки. Вслед за этими испытаниями последуют испытания катеров ROU-15 "Дайман" (Dayman) и ROU-16 "Кегуай" (Queguay).

Как ранее сообщал ЦАМТО, 15 декабря 2021 года командующий ВМС Уругвая адмирал Хорхе Уилсон подписал письмо с принятием предложения о безвозмездной поставке в рамках межправительственного соглашения между США и Уругваем трех катеров класса "Протектор" из состава Береговой охраны США. Катера (WPB-87309) "Альбакор", (WPD-87329) "Кочито" и (WPB-87334) "Генет", были приняты на вооружение Береговой охраны США в период с 1999 по 2009 гг.

Церемония подписания акта передачи Уругваю прав собственности на три патрульных катера класса "Протектор" состоялась в феврале 2022 года.

Как планируется, первый катер прибудет в Уругвай в конце июля. Катера планируется разместить на западе Уругвая, где во Фрай-Бентосе должна быть создана военно-морская база. Новые катера заменят два 95-футовых патрульных катера класса "Кейп", переданных Уругваю в 1990 году в рамках программы EDA (передача избыточного военного имущества). Срок эксплуатации этих катеров превысил 60 лет.

Катера класса "Протектор" будут применяться для обеспечения безопасности на море, проведения поисково-спасательных операций, противодействия незаконному обороту наркотиков и незаконному рыбному промыслу.