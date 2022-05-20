В "Роскосмосе" заявили, что еще не определили позицию по поводу продления работы МКС

Ранее Рогозин заявлял, что правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" пока не определил свою позицию по поводу продления эксплуатации Международной космической станции (МКС), сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым полетам Сергей Крикалев.

"Пока мы сами внутри себя ("Роскосмоса", - "ИФ") определяемся", - сказал Крикалев.

30 апреля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС, партнеров предупредят за год до этого.

12 апреля Крикалев сообщил, что "Роскосмос" продолжает оценку технического состояния российского сегмента МКС для возможности продления ее работы. "Наши партнёры предлагают летать за пределами 2024 года. Мы будем пока продолжать оценивать технические состояние нашего сегмента", - сказал он.

Рогозин 25 января говорил, что РКК "Энергия" проводит анализ состояния модулей МКС для определения предельного срока эксплуатации станции.

2 апреля он заявил, что госкорпорация в ближайшее время доложит руководству страны "конкретные предложения "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества в рамках МКС с космическими ведомствами США, Канады, Евросоюза и Японии". "Считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций", - отметил глава "Роскосмоса".

Ранее в госкорпорации сообщили о получении писем от NASA, ESA и Канадского космического агентства с ответом на предложение о снятии санкций с предприятий российской космической отрасли. Как отмечалось в письмах, США и Канада считают своим приоритетом продолжение безопасной работы МКС. Глава NASA Билл Нельсон отметил, что существующие американские санкции не влияют на работу станции.

В "Роскосмосе" связывали ответ на это предложение с судьбой соглашения о возобновлении перекрестных полетов на МКС и продления срока работы станции.

После начала российской военной операции на Украине многие страны ввели в отношении Москвы масштабные санкции.

1 марта в пресс-службе "Роскосмоса" сообщили "Интерфаксу", что продление соглашения об эксплуатации МКС в условиях санкций вызывает скептицизм, а 12 марта Рогозин сообщил, что "Роскосмос" направил странам-партнёрам по МКС требование снять санкции с предприятий госкорпорации.

Ранее, в 2021 году, несколько российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США. Глава "Роскосмоса" назвал санкции в отношении этих предприятий незаконными.