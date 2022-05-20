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Военное обозрение

Le Figaro: продажи стрелкового оружия в США достигли беспрецедентных масштабов

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Источник изображения: topwar.ru

За 20 лет продажи стрелкового вооружения в Соединенных Штатах выросли в три раза. Об этом пишет французская Le Figaro, ссылаясь на доклад Министерства юстиции США. В свою очередь в докладе органов здравоохранения США говорится, что такое количество оружия на руках граждан привело к тому, что гибель от пуль среди американцев в 2020 году достигла «исторических масштабов». Вероятной причиной роста убийств и самоубийств власти считают последствия эпидемии COVID-19 и рост бедности.

В общей сложности за 20 последних лет американские оружейные компании поставили на рынок более 139 млн единиц оружия, из них 11,3 млн в 2020 году. За это же время США дополнительно импортировали еще 71 млн единиц оружия, а вывезли почти в десять раз меньше, говорится в правительственном исследовании.

Темпы роста оружейной отрасли в Америке достигли невиданных размеров, пишет издание. В 2000 году в стране насчитывалось 2222 предприятия, занимающихся изготовлением стрелкового вооружения. В 2020 году таких компаний стало уже 16 963. В годовом объеме в продажу в 2020 году поступило 3,9 млн единиц оружия, а по итогам 2020 года эта цифра достигла 11,3 млн единиц.

Одновременно растет рынок так называемого «призрачного оружия». Это пистолеты и винтовки, которые изготавливаются кустарным способом в домашних условиях. Для этого предприимчивые американцы покупают комплектующие по дешевке через интернет или даже изготавливают на 3D-принтерах. В отличии от заводских, у таких огнестрельных изделий нет серийного номера, а для их покупки не требуется лицензия на ношение оружия, справки об отсутствии судимости и психическом состоянии. Статистика по обороту такого оружия также затруднена, но даже цифры об изъятых «призрачных пистолетах» впечатляют: в 216 году полиция изъяла 1758 единиц такого оружия, а в 2021 уже 19 344 единицы.

Le Figaro особо отмечает, что статистика Минюста была опубликована после очередных вспышек насилия и двух перестрелок в Буффало и Лос-Анджелесе. Американские официальные власти пытаются объяснить рост преступлений с применением стрелкового оружия последствиями эпидемии COVID-19 и растущей бедностью маргинальных слоев населения. Согласно статистике Центров профилактики и борьбы с болезнями, в 2020 году в США было зарегистрировано 19 350 убийств, что почти на 35% больше, чем в 2019 году, и 24 245 самоубийств. Уровень убийств составил 6,1 на 100 тыс. жителей в 2020 году, что является рекордным показателем за последние 25 лет.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
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