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Российская газета

CNN выдал уничтоженные украинские "Булаты" за российские танки

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Источник изображения: CNN / youtube.com

Представители вооруженных формирований Украины обманули журналистов американского телеканала CNN, выдав свои уничтоженные танки за технику российской армии. Командование националистов организовало поездку представителей СМИ в район, где недавно происходили интенсивные боестолкновения.

Иностранец под конвоем вооруженных до зубов боевиков с желтыми повязками на рукавах расхаживал возле двух боевых машин, одна из которых в результате поражения полностью выгорела, а у другой внутренним взрывом боекомплекта оторвало башню и отбросило в сторону на несколько метров.

Никто из находящихся рядом вэсэушников не удосужился сообщить, что эти танки - украинские БМ "Булат", доработанные на харьковском заводе транспортного машиностроения имени Малышева и, разумеется, никогда не состоявшие на вооружении нашей армии.

Правда, есть подозрения, что журналист издания, участвующего, по сути, в информационной войне против российского государства и его вооруженных сил, даже зная правду, не рассказал бы все, как есть на самом деле.

Что же касается "Булатов", то они в очередной раз продемонстрировали, что являются одной из самых провальных разработок украинского военно-промышленного комплекса.

Как уже неоднократно отмечалось, эти танки очень опасны для своих экипажей. Созданная в Киеве "динамическая защита" "Нож" при срабатывании просто уничтожает танк.

На приведенной фотографии видны характерные повреждения: разрушенная надгусеничная полка, разорванные гусеничные ленты и поврежденные опорные катки. После потери хода "шестьдесят четвертый" просто добили. Аналогичная картина наблюдается практически на всех образцах этой версии советского Т-64Б, которые, по всей видимости, из-за гигантских потерь скоро могут вообще исчезнуть.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
Завод им. Малышева
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