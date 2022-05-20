CNN выдал уничтоженные украинские "Булаты" за российские танки

Представители вооруженных формирований Украины обманули журналистов американского телеканала CNN, выдав свои уничтоженные танки за технику российской армии. Командование националистов организовало поездку представителей СМИ в район, где недавно происходили интенсивные боестолкновения.

Иностранец под конвоем вооруженных до зубов боевиков с желтыми повязками на рукавах расхаживал возле двух боевых машин, одна из которых в результате поражения полностью выгорела, а у другой внутренним взрывом боекомплекта оторвало башню и отбросило в сторону на несколько метров.

Никто из находящихся рядом вэсэушников не удосужился сообщить, что эти танки - украинские БМ "Булат", доработанные на харьковском заводе транспортного машиностроения имени Малышева и, разумеется, никогда не состоявшие на вооружении нашей армии.

Правда, есть подозрения, что журналист издания, участвующего, по сути, в информационной войне против российского государства и его вооруженных сил, даже зная правду, не рассказал бы все, как есть на самом деле.

Что же касается "Булатов", то они в очередной раз продемонстрировали, что являются одной из самых провальных разработок украинского военно-промышленного комплекса.

Как уже неоднократно отмечалось, эти танки очень опасны для своих экипажей. Созданная в Киеве "динамическая защита" "Нож" при срабатывании просто уничтожает танк.

На приведенной фотографии видны характерные повреждения: разрушенная надгусеничная полка, разорванные гусеничные ленты и поврежденные опорные катки. После потери хода "шестьдесят четвертый" просто добили. Аналогичная картина наблюдается практически на всех образцах этой версии советского Т-64Б, которые, по всей видимости, из-за гигантских потерь скоро могут вообще исчезнуть.

Алексей Моисеев