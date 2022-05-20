Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами

Российская военная техника во время спецоперации на Украине.

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами, сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин, цитируя ответ министерства обороны РФ на свой запрос.

"Буквы Z и V не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки! Об этом сообщает Министерство обороны РФ на мой запрос. Надеюсь, кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов. Не возражаю против использования ответа МО РФ в любых судебных делах", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Как отмечается в ответе Минобороны, которое публикует депутат, "данные знаки не являются официальными воинскими символами (обозначениями) и не несут специальной нагрузки".

"Вместе с тем в настоящее время данные знаки узнаваемы и положительно принимаются военнослужащими и гражданами Российской Федерации, Донецкой и Луганской народных республик и многими другими", - говорится в документе за подписью замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергея Гусева.