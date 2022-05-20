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РИА Новости

Ядерное оружие помогло России сохраниться, заявил глава "Росатома"

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Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ядерное оружие, будучи фактором сдерживания, помогло России сохраниться в ее современных границах, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Не будь атомной промышленности, я вам это ответственно говорю, - не было бы нашей страны в современных границах", - сказал Лихачев, выступая в четверг на просветительском марафоне "Новые горизонты" общества "Знание". Глава "Росатома" отметил исключительность отечественного атомного оружия как сдерживающего фактора. "Я даже представить не хочу, что было бы в ходе сегодняшнего конфликта [на Украине], если бы у нас не было атомного оружия", - отметил Лихачев.

Обеспечение обороноспособности России - главная задача отечественной атомной отрасли, ради чего она создавалась более 75 лет назад. На протяжении последних лет "Росатом" полностью выполняет государственный оборонный заказ.

Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее президент Владимир Путин.

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