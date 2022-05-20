В Таджикистане начинается производство иранских БЛА "Абабил-2"

ЦАМТО, 19 мая. В Душанбе (Таджикистан) 17 мая состоялось торжественное открытие производственной линии по сборке иранских тактических БЛА "Абабил-2" (Ababil-2).

Как сообщает информационное агентство IRNA, на церемонии открытия предприятия присутствовали министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Шерали Мирзо и начальник Генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери.

Издание отмечает, что это первый случай, когда Исламская Республика Иран официально запустила производственную линию по производству БЛА в другой стране. Подробности сделки не сообщаются.

БЛА "Абабил-2", который изначально создавался для наблюдения и разведки, позднее также получил функцию барражирующего боеприпаса и теперь поставляется иранским вооруженным силам в данной комплектации.

При продолжительности полета 1,5 часа, "Абабил-2" имеет дальность действия до 200 км, максимальная крейсерская скорость – 220 км/ч, практический потолок – 3350 м. В операциях по наблюдению и разведке аппарат способен контролировать территорию площадью 770 кв. км. Навигационная система – GPS/INS, наведение и управление аппаратом может осуществляться как дистанционно, так и автоматически по заданным координатам.

Максимальная масса аппарата – 125 кг, длина – 2,8 м, размах крыла – 3,25 м, высота –1 м. БЛА приводится в движение двухцилиндровым поршневым двигателем мощностью 25 л.с., потребляющим около 5 л топлива в час. Пусковая установка – пневматическая наземная (возможен вариант установки на автомобильные платформы). Кроме того, аппарат может взлетать с подводных лодок и быстроходных катеров (в последние годы беспилотниками "Абабил-2" оснащаются морские быстроходные катера КСИР).