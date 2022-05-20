Войти
Военное обозрение

Польские «истребители танков» оснастят высокоточными британскими ракетами Brimstone

591
0
0

Источник изображения: topwar.ru

«Польская группа вооружений» (PGZ) подписала соглашение с британским производителем MBDA UK об оснащении своих машин управляемыми ракетами Brimstone. По сути, данная сделка является продолжением договора 2019 года между компаниями по проектированию и разработке, так называемого, «истребителя танков» Ottokar-Brzoza.

Согласно условиям нового контракта, британские ракеты «Бримстоун» будут производиться на заводах The Polska Grupa Zbrojeniowa в Польше.

Со слов генерального директора PGZ Себастьяна Хвалека, вышеупомянутая сделка означает, что Польша и Великобритания привержены укреплению сотрудничества в сфере обороны.

В трудные времена хорошо иметь партнеров, на которых можно положиться

- добавил Хвалек.

В свою очередь, управляющий директор MBDA UK Крис Аллам выразил мнение, что интеграция ракет Brimstone в перспективный «истребитель танков» Ottokar-Brzoza предоставляет еще одну возможность обеим компаниям продолжать развивать, дословно, «и без того прочные отношения». Напоследок он пообещал, что британская фирма продолжит поддерживать развитие военного и промышленного потенциала Польши.

Высокоточная управляемая ракета «Бримстоун» – это, как заявляет производитель, проверенное в бою оружие, способное поражать широкий спектр целей, включая быстро движущиеся транспортные средства и суда. Высокотехнологичная самонаводящаяся ракета воздушного или наземного базирования работает по принципу «выстрелил и забыл».

На официальном сайте MBDA говорится, что активно применяемый в афганском и ливийском конфликтах комплекс Brimstone зарекомендовал себя, как крайне эффективное оружие, способное наносить «хирургические» удары по критически важной инфраструктуре противника в любое время суток.

Кроме того, сообщается, что некоторое количество вышеупомянутых ракет было передано в качестве военной помощи Украине и сейчас они применяются ВСУ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Украина
Продукция
AGM-114
Компании
Leonardo
MBDA
Похожие новости
12.05.2022
Британские ракеты Brimstone применены на Украине
01.11.2021
Минобороны Украины заявило о возможности получения британской ракеты
08.10.2019
We Are The Mighty (США): британская компания разрабатывает "безумный" ракетный беспилотник
16.09.2019
Польша создала "уничтожителя российских танков" на базе советской БМП
12.02.2014
Меньше, но дороже
31.05.2012
Подведены окончательные итоги выставки KADEX-2012
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 16:42
  • 26461
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.05 16:33
  • 54
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 20.05 15:50
  • 7
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 20.05 14:52
  • 5
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 20.05 14:52
  • 1
Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
  • 20.05 14:18
  • 12
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 20.05 13:57
  • 11
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 20.05 13:56
  • 33
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 20.05 12:10
  • 3
В США рассказали о «серьезной проблеме» российских Ка-52
  • 19.05 21:34
  • 8
Борисов рассказал об использовании ВС РФ лазерного оружия в спецоперации
  • 19.05 13:45
  • 2
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 19.05 13:25
  • 2
В кабмине сообщили о поставке в ВС РФ оружия на новых физических принципах
  • 19.05 13:16
  • 79
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.05 12:51
  • 2
Минобороны РФ показало кадры боевой работы ЗРК «Тор-М2У» и «Тор М-3» в ходе спецоперации
  • 19.05 10:50
  • 4
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31