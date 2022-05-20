Польские «истребители танков» оснастят высокоточными британскими ракетами Brimstone

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«Польская группа вооружений» (PGZ) подписала соглашение с британским производителем MBDA UK об оснащении своих машин управляемыми ракетами Brimstone. По сути, данная сделка является продолжением договора 2019 года между компаниями по проектированию и разработке, так называемого, «истребителя танков» Ottokar-Brzoza.

Согласно условиям нового контракта, британские ракеты «Бримстоун» будут производиться на заводах The Polska Grupa Zbrojeniowa в Польше.

Со слов генерального директора PGZ Себастьяна Хвалека, вышеупомянутая сделка означает, что Польша и Великобритания привержены укреплению сотрудничества в сфере обороны.

В трудные времена хорошо иметь партнеров, на которых можно положиться

- добавил Хвалек.

В свою очередь, управляющий директор MBDA UK Крис Аллам выразил мнение, что интеграция ракет Brimstone в перспективный «истребитель танков» Ottokar-Brzoza предоставляет еще одну возможность обеим компаниям продолжать развивать, дословно, «и без того прочные отношения». Напоследок он пообещал, что британская фирма продолжит поддерживать развитие военного и промышленного потенциала Польши.

Высокоточная управляемая ракета «Бримстоун» – это, как заявляет производитель, проверенное в бою оружие, способное поражать широкий спектр целей, включая быстро движущиеся транспортные средства и суда. Высокотехнологичная самонаводящаяся ракета воздушного или наземного базирования работает по принципу «выстрелил и забыл».

На официальном сайте MBDA говорится, что активно применяемый в афганском и ливийском конфликтах комплекс Brimstone зарекомендовал себя, как крайне эффективное оружие, способное наносить «хирургические» удары по критически важной инфраструктуре противника в любое время суток.

Кроме того, сообщается, что некоторое количество вышеупомянутых ракет было передано в качестве военной помощи Украине и сейчас они применяются ВСУ.