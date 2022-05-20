Американская армия столкнулась с сокращением финансирования производства танков Abrams вопреки своему желанию

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В 2023 году в США будет сокращено производство танков Abrams. Это связано с тем, что Конгресс решил перенаправить финансовые потоки на поддержку новых технологий. Соответственно, американские военные не смогут получать то количество танков, на которое рассчитывали бы при другом решении американского законодательного органа.

Армия планирует получить 22 танка в 2023 году, что на 80 танков меньше, чем планировалось ранее. В 2024 году будет произведено 30 танков – это на 71 танк меньше, чем планировалось. Наконец, в 2025 году запланировано производство 53 танков, что на 60 машин меньше, чем было запланировано изначально.

Между тем, решение Конгресса США сократить масштабы финансирования производства новых танков не очень понятно на фоне крупной экономической и военной помощи Украине. Возникает вопрос, не помогают ли США Украине в ущерб самим себе. Ранее рядом американских СМИ этот вопрос уже поднимался.

Сейчас американское военное ведомство собирается поставить часть танков в Польшу. Это необходимо для замены польских танков, которые были переданы украинской армии. Как известно, по настоянию США страны Восточной Европы передают Украине вооружение советского производства, навыки обращения с которым есть у кадровых военнослужащих ВСУ.

Но взамен направляемому Украине вооружению восточноевропейские члены НАТО хотят иметь новую технику западного производства. В противном случае передача вооружений будет угрожать их собственной обороноспособности и безопасности.

В Пентагоне утверждают о готовности к производству куда большего количества танков, чем в настоящее время. Но вопрос в финансировании, а Конгресс деньги на строительство танков в большом количестве направлять не захотел. Также не исключено, что танки Abrams впоследствии могут передаваться и Украине, и при невеликих масштабах их производства число танков в самой американской армии значительно сократится.