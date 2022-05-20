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Интерфакс-АВН

"Вертолеты России" в 2022г планируют удвоить производственную программу

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Павильон компании "Вертолеты России" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Павильон компании "Вертолеты России" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - - АО "Вертолеты России" в 2022 году планирует удвоить свою производственную программу, заявил первый замгендиректора компании Равиль Хакимов.

"С учетом новых обстоятельств, которые возникли (в связи с антироссийскими санкциями, - "ИФ"), мы не только не снижаем производственную программу и программу модернизации - у нас производственная программа на 2022 год существенно выше, более чем в два раза, в сравнении с 2021 годом. То есть, потребность в вертолетах есть", - сказал Хакимов в ходе вертолетной выставки HeliRussia-2022.

По его словам, в 2021 году холдинг поставил более 130 вертолетов. Около 75% гражданских судов при этом были поставлены на внутренний рынок.

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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
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