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ЦАМТО

Командование КМП США заказало дополнительные ББМ ACV

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Новая ACV КМП США
Новая ACV КМП США.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 19 мая. Минобороны США сообщило о подписании командованием Корпуса морской пехоты США с BAE Systems Land and Armaments контракта на поставку дополнительных амфибийных боевых машин ACV (Amphibious Combat Vehicle).

Стоимость заказа составляет 89,468 млн. долл. Соглашение является реализацией опциона на закупку 14 серийных ББМ в версии машины управления, а также сопутствующего оборудования и оказание услуг, связанных с производством, развертыванием и поддержкой. Работы будут выполняться на предприятиях в Йорке (шт.Пенсильвания, 60%), Айкене (шт.Южная Каролина, 15%), Сан-Хосе (шт.Калифорния, 15%), Стерлинг-Хейтс (шт.Мичиган, 5%) и Стаффорде (шт.Вирджиния, 5%). Выполнение контракта должно быть завершено к июлю 2024 года.

С учетом нового контракта совокупная стоимость размещенных до настоящего времени заказов по данной программе составила 1,825 млрд. долл.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2018 года по итогам тендера командование Корпуса морской пехоты США заключило с BAE Systems контракт стоимостью 198 млн. долл. на поставку первых 30 новых амфибийных боевых машин ACV 1.1 (Amphibious Combat Vehicle Phase 1, Increment 1) в версии бронетранспортера (ACV-P) в рамках этапа мелкосерийного производства. Соглашение содержало опционы на поставку дополнительных машин (в общей сложности 204 ед.).

До настоящего времени были подписаны контракты на поставку вариантов бронетранспортера ACV-P и машины управления ACV-C. Реализуется контракт на проектирование и разработку модификаций ACV-30 с 30-мм пушкой и машины технического обслуживания/эвакуации (ACV-R).

4 ноября 2020 года состоялась церемония передачи КМП США первой партии новых ББМ ACV. 13 ноября 2020 года Корпус морской пехоты объявил о начальной готовности ACV к боевому применению. В декабре 2020 года командование КМП США приняло решение о начале серийного производства амфибийных боевых машин ACV. По состоянию на конец декабря 2021 года компания BAE Systems поставила КМП США 100 ББМ.

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Страны
США
Компании
BAE Systems
Проекты
2020-й год
ACV БМ
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