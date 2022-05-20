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РИА Новости

Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

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Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Спутник, запущенный с космодрома "Плесецк", успешно выведен на орбиту, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации сегодня, 19 мая, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - сообщили в департаменте.

После выведения на целевую орбиту спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2556".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
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