Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту

Пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк.

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Спутник, запущенный с космодрома "Плесецк", успешно выведен на орбиту, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Космических войск ВКС с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации сегодня, 19 мая, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС", - сообщили в департаменте.

После выведения на целевую орбиту спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2556".