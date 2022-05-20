Цена освобождения от российских ресурсов будет для Европы неподъемной

Какой будет цена освобождения Европы от российских ресурсов

Европа лихорадочно пытается избавиться от энергетической зависимости от России и платит за это высокую цену, но в этом она виновата сама, цитирует мнение одного из западных экспертов сайт Болгарского радио. Европейцы недооценивают шаги по введению полного эмбарго на российские нефть и газ, считает он.

"Политическая проблема человечества состоит в том, чтобы объединить три вещи: экономическую эффективность, социальную справедливость и личную свободу", - сказал английский экономист Джон Мейнард Кейнс, один из основоположников Бреттон-Вудской системы, созданной после Второй мировой войны. Прошло столько десятилетий, а эта проблема не только не решается, но и усугубляется. Спустя 80 дней после начала спецоперации России на Украине Европа платит высокую цену за свой выбор в пользу свободы и независимости.

В программе "Събота 150" эту тему осветили четыре видных эксперта: Андерс Ослунд (в 90-ые - советник правительств России и Украины), Саймон Джонсон (профессор Массачусетского технологического института), Джейми Шей (бывший высокопоставленный чиновник НАТО, а ныне аналитик центра "Друзья Европы"), и Лаура Уэлсли из Королевского института международных отношений (Чатем-Хаус).

Структурные проблемы в европейских экономиках усугубились из-за пандемии, и даже те, кто уверенно пошел по пути восстановления, споткнулись о высокие цены на энергоносители – до 24 февраля и сейчас, когда Европа лихорадочно пытается избавиться от энергетической зависимости от России.

Шведский экономист Андерс Ослунд, бывший советник правительств России и Украины, считает, что еще слишком рано оценивать ущерб, нанесенный европейской экономике.

"Общая оценка такова, что ВВП упадет примерно на один процент по сравнению с уровнем, на котором он был бы без спецоперации. Думаю, это минимум. Спад может быть больше. Очень важно, что будет происходить в сфере поставок нефти и газа. Разные сценарии ведут к разным экономическим прогнозам".

Однако потери России можно прогнозировать:

"Традиционно при таких высоких ценах 54% экспортной выручки России приходится на нефть и только 14% на природный газ. Именно поэтому мне кажется, что самое важное перекрыть поступление в российскую казну доходов от экспорта нефти. Только после этого можно будет заняться природным газом".

В Массачусетсе, где живет и преподает экономист Саймон Джонсон, введение Евросоюзом полного эмбарго на российскую нефть и газ кажется обязательным и недооцененным шагом, который остановил бы финансовый поток в Москву, а значит, и приток свежего капитала для обеспечения военных действий:

"Этот процесс не может произойти в одночасье, но бездействие Европы – немыслимый провал, потому что все европейские страны, в том числе ваша, каждый день платят Путину. Эти деньги нужны ему для финансирования боевых действий на Украине. Кто ведет прокси-войну на Украине? Европейцы. Вы воюете против самих себя".

Легко сказать – Европа крайне зависима от российских энергоносителей, считает Джейми Шей, старший аналитик брюссельского института "Друзья Европы":

"Только с 24 февраля Россия заработала на продаже газа около 50 миллиардов долларов. Это только за два месяца. Многие страны Евросоюза и НАТО отправляют в Киев оружие на миллиарды долларов, но эти цифры не превышают доходы России от газа и нефти. Санкции приводят к дальнейшему росту цен на это сырье и, как следствие, увеличивают прибыль России. Мы входим в спираль, которую невозможно будет контролировать, если не остановить закупки".

Однако Шей соглашается, что постепенно, в рамках шестого и седьмого пакетов санкций, Европа должна прекратить покупать российское топливо, а также ввести новые санкции в отношении большего количества банков и еще больше ограничить доступ Москвы к иностранной валюте.

"Это будет непросто. Хорошая новость в том, что Европейский союз как минимум уже ввел санкции, разделенные на пять пакетов. Сейчас идет работа над шестым и уже готовится седьмой пакет. Нам нужно проявить твердость и гибкость. Твердость – в демонстрации единства при введении санкций, гибкость – в отношении стран, в том числе Болгарии, которые находятся в несколько более сложном положении и не могут так быстро осуществить переход на поставки топлива из других источников".

Как и когда это может произойти? По словам Саймона Джонсона, по нефти ответ "немедленно":

"Большая часть нефти, поставляемой в Европу, поступает по морю, на танкерах. Черное золото можно купить в других странах, а потенциальное эмбарго на российские поставки означает, что Москве придется продавать свою нефть другим странам, таким как Индия и Китай. При этом Европа продолжит покупать нефть, эффект от эмбарго на цену в глобальном масштабе будет ограничен. Чего нельзя сказать о российской нефти: на нее это повлияет гораздо сильнее, еще увидим".

Россия лишится важного источника доходов, ей придется приложить усилия по перенаправлению поставок в страны с не столь развитой инфраструктурой, возможно, эмбарго станет ударом по цене на российское сырье.

"Я согласен, что у природного газа есть своя цена, но мы в этом кризисе уже два месяца. Какой прогресс был достигнут с точки зрения перераспределения затрат и создания инфраструктуры? Кроме того, какие действия были предприняты для улучшения управлением ежедневным потреблением газа в Европе?

Эти шаги можно было предпринять еще два месяца назад, о чем и было сказано европейским политикам. Немцы все знают, но почему-то не принимают мер. Этому нет оправдания. Для поставок нефти по трубопроводу нужно время, с танкерами все можно сделать немедленно. Вопрос в том, как перестроить поставки. У Германии есть варианты. У Венгрии с нефтепроводом "Дружба" дела обстоят немного иначе, стоит напомнить, что он проходит через Украину. Западную Украину, где проходит трубопровод, ежедневно обстреливают ракетами".

Андерс Ослунд считает, что Европа сама виновата в том, что так зависит от поставок энергоносителей из России, поэтому теперь она должна расплачиваться за свою ошибку.

"Германия – ярчайший тому пример. Я считаю действия Герхарда Шредера национальным предательством. Так что мне Германию совсем не жалко. Что касается восточноевропейских стран, у которых не было возможности выбирать, как, например, у Болгарии, то ситуация понятна. Однако теперь у Болгарии право выбора есть – импортировать СПГ из Адриатики, особых проблем быть не должно. Не знаю, согласовали ли уже переходный период, но он должен быть".

Европа борется не только с подорожанием нефти и газа, но и с высокими ценами на продукты питания: рост цен произошел по комплексу причин и спровоцирован началом боевых действий на Украине, считает экономист Лаура Уэлсли из Чатем-Хаус. Первая причина в том, что Украина и Россия – крупнейшие производители пшеницы, кукурузы и подсолнечника:

"Именно сейчас кризиса, вызванного нехваткой поставок, нет. Россия и Украина – очень важные экспортеры пшеницы, подсолнечника и подсолнечного масла, но есть и другие производители. Вот почему я говорю, что в настоящее время дефицита этих товаров нет. Большую тревогу вызывает тот факт, что перебои с поставками вызывают рост цен во всем мире".

Вторая проблема связана с потерей удобрений, которые обычно экспортирует Россия. "Они дорожают из-за роста цен на природный газ. Производство удобрений чрезвычайно энергоемко, мы в Европе очень зависим от того, что ведет к росту цен на продукты".

Хотя в Европе все еще не ощущается дефицит культур, выращенных на Украине и в России, во многих уголках мира уже говорят о продовольственном кризисе. Всемирная продовольственная программа закупает 70% культур именно в этих странах, и это требует реакции международного сообщества, убеждена Уэлсли. Как долго цены на продовольствие будут продолжать расти?

"Цены бьют все рекорды. Цены на продукты питания достигли самого высокого уровня за все время измерения рекордов. При этом мы уже наблюдаем некоторое замедление и стабилизацию цен, но проблема с удобрениями в ближайшее время не решится. В ближайшие месяцы они продолжат дорожать из-за высоких цен на газ, что приведет к новому росту цен на продукты питания во всем мире.

В этой ситуации у правительств есть возможность поддержать фермеров – нужно сократить использование химических удобрений и перейти на органическое производство. Делать это нужно постепенно и при мощной государственной поддержке, потому что в противном случае мы можем увидеть повторение шриланкийского сценария, когда отказ от химических удобрений привел к резкому росту цен. Однако, если процесс будет регулироваться должным образом и субсидии будут переведены с химических удобрений на органические, в будущие кризисы мы не будем так уязвимы".

По мнению Уэлсли, об этом шаге никто никогда не пожалеет, потому что он сделает европейское сельское хозяйство более экологичным и станет частью борьбы с изменением климата.