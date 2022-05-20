Командир батареи ЗРК "Тор-М2" рассказал о борьбе с "Байрактарами"

Российские зенитчики уничтожают разрекламированные беспилотники турецкого производства в ходе спецоперации. Особенно отличилась батарея ЗРК "Тор-М2" в Луганской Народной Республике, на счету которой десять "Байрактаров".

"Батарея не может постоянно находиться на одном месте. В связи с чем сразу после пуска происходит смена огневой позиции. В течение дня перемещаемся пять-шесть раз. С начала специальной военной операции батарея поразила 98 воздушных целей. Среди них вертолеты, а также "Байрактар" и другие беспилотники", - цитирует газета "Красная звезда" командира подразделения.

Необходимо отметить, что комплекс малой дальности "Тор-М2" способен после модернизации поражать различные воздушные цели в любое время суток и при любой погоде. Главной отличительной особенностью ЗРК является возможность вести огонь на ходу без остановок. По сравнению с предыдущими версиями у "Тор-М2" вдвое увеличен боекомплект - до 16 ракет. Модернизированный локатор способен эффективно обнаруживать цели на расстоянии до 32 километров, в том числе летательные аппараты низкой радиолокационной заметности.

"От нас практически невозможно уйти. Если "Байрактар" попадает в зону поражения нашей машины, то он обречен…. Буквально на днях мы работали во время марша. Единственное, нам пришлось снизить скорость до 20 километров в час, но главное - мы точно отработали, не прекращая при этом движения", - сказал офицер.

Кстати

По данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции на Украине российскими средствами ПВО уничтожено 172 самолета, 125 вертолетов и 927 беспилотников противника.

Николай Грищенко