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Рособоронэкспорт представит модернизированные версии российских военных вертолетов на HeliRussia-2022

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Вертолет Ми-28НЭ
Вертолет Ми-28НЭ.
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

ЦАМТО, 19 мая. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) представит новые и модернизированные варианты российских вертолетов на 15-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022, которая пройдет с 19 по 21 мая в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве.

На выставке Рособоронэкспорт в виде моделей и рекламных материалов покажет своим партнерам и потенциальным новым заказчикам российские вертолеты для решения широкого спектра задач в различных погодных и климатических условиях.

В частности, Рособоронэкспорт представит боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, модернизированные варианты боевого вертолета Ми-28НЭ и военно-транспортного Ми-171Ш, а также транспортно-десантный вертолет Ми-38Т.

Кроме того, посетители стенда получат возможность ознакомиться с транспортно-боевым вертолетом Ми-35М, военно-транспортными и многоцелевыми вертолетами Ми-17В-5, Ка-32А11М, Ка-226Т и "Ансат".

На стендах российских предприятий, в том числе одного из ведущих мировых вертолетостроительных холдингов "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех), будет представлен весь спектр разрабатываемых и производимых в России вертолетов различного назначения, поставка которых возможна по линии Рособоронэкспорта.

Экспонируемый на HeliRussia 2022 в виде модели боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 на сегодняшний день является лучшей в классе ударных вертолетов машиной по боевой мощи и номенклатуре применяемых авиационных средств поражения, статическому потолку и скороподъемности, максимальной массе боевой нагрузки и тактическому радиусу действия, а также безопасной эксплуатации и автономности базирования.

Благодаря соосной схеме несущих винтов Ка-52 имеет уникальные летно-технические характеристики и маневренность, позволяющие доминировать на поле боя. Он является единственным в мире вертолетом, на котором установлена катапультная система спасения экипажа.

Модернизированный боевой вертолет Ми-28НЭ оснащен новейшими комплексами управляемого ракетного вооружения и аппаратурой связи с беспилотными летательными аппаратами, позволяющими расширить его возможности по огневому поражению прикрытых средствами ПВО объектов противника. Вертолет Ми-28НЭ обладает повышенной скоростью полета и динамическим потолком.

Ка-52 и Ми-28НЭ оборудуются современным бортовым комплексом обороны, который в автоматическом режиме обеспечивает защиту вертолетов от ракет с ИК ГСН и тем самым существенно повышает их живучесть в боевых условиях.

Основными преимуществами транспортно-десантного вертолета Ми-38Т над представленными на мировом рынке вертолетами его класса являются повышенные дальность полета, грузоподъемность и объем грузовой кабины. Этот вертолет может более эффективно применяться для решения транспортно-десантных и специальных задач (поисково-спасательные, санитарные, VIP- версия).

Подробные характеристики и особенности применения российских вертолетов заинтересованные представители иностранных заказчиков могут получить на стенде Рособоронэкспорта. Компания готова провести презентации представленных образцов, в том числе с привлечением их разработчиков и производителей. Также российский спецэкспортер открыт для обсуждения вопросов поставки финальной продукции и индустриального партнерства в любых взаимовыгодных форматах.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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