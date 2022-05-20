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ЦАМТО

Представители Рособоронэкспорта и СоюзМаша России обсудили вопросы развития экспорта российских ВиВТ

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Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Стенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 19 мая. Представители АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех), СоюзМаша России и предприятий ОПК страны в рамках заседания Комитета по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения обсудили актуальные вопросы экспорта российских ВиВТ.

В заседании приняли участие первый вице-президент СоюзМаша России, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по промышленности и торговле Владимир Гутенев, генеральный директор АО "Рособоронэкспорт", заместитель председателя СоюзМаша России Александр Михеев и делегаты от предприятий ОПК.

"Сегодня, благодаря эффективной государственной поддержке, предприятия СоюзМаша России уверенно выполняют гособоронзаказ и одновременно гарантированно обеспечивают эффективное исполнение внешнеторговых контрактов Рособоронэкспорта, – сообщил Александр Михеев. – Отечественные оборонные заводы имеют прочную экономическую и научно-техническую базу, традиционно работая как часы и при этом непрерывно совершенствуя возможности производственных площадок, в том числе в рамках реализации локальных программ импортозамещения".

Участники заседания обсудили наиболее важные аспекты государственной поддержки военно-технического сотрудничества в текущих непростых внешнеполитических условиях, в том числе финансово-экономические инструменты содействия предприятиям ОПК России в выполнении контрактных обязательств перед иностранными заказчиками.

Александр Михеев курирует Саратовское и Ярославское региональные отделения Союза машиностроителей России. СоюзМаш России является влиятельной общероссийской общественной организацией. Его основу составляют региональные отделения, которые активно действуют в субъектах Российской Федерации. В СоюзМаш России вступили практически все крупнейшие предприятия и организации машиностроения и смежных с ним отраслей. Председателем Союза является генеральный директор Государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
СМР
Персоны
Гутенёв Владимир
Михеев Александр
Чемезов Сергей
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