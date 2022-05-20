Войти
Интерфакс-АВН

"Рособоронэкспорт" участвует в вертолётной выставке в Москве

599
0
0
HeliRussia 2018
Посетители на международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" представит линейку российских вертолетов на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022, сообщила компания.

"Рособоронэкспорт" представит боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, модернизированные варианты боевого вертолета Ми-28НЭ и военно-транспортного Ми-171Ш, а также транспортно-десантный вертолет Ми-38Т", - сообщили в пресс-службе в четверг.

Там заявили, что посетители стенда получат возможность ознакомиться с транспортно-боевым вертолетом Ми-35М, военно-транспортными и многоцелевыми вертолетами Ми-17В-5, Ка-32А11М, Ка-226Т и "Ансат".

"Компания готова провести презентации представленных образцов, в том числе с привлечением их разработчиков и производителей. Также российский спецэкспортер открыт для обсуждения вопросов поставки финальной продукции и индустриального партнерства в любых взаимовыгодных форматах", - сообщил "Рособоронэкспорт"

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ансат
Ка-32
Ка-52
Ми-17
Ми-17В5
Ми-28Н
Ми-28НЭ
Ми-35
Ми-38
Ми-8АМТ
Компании
РОЭ
Похожие новости
20.05.2022
Рособоронэкспорт представит модернизированные версии российских военных вертолетов на HeliRussia-2022
30.06.2021
Рособоронэкспорт выступит официальным спонсором авиасалона МАКС-2021
20.05.2021
Рособоронэкспорт пригласил представителей более 50 стран на выставку HeliRussia 2021
07.09.2015
От гироскопов до ракетопланов
20.05.2014
Конкурировать - значит меняться
20.05.2014
Неба хватит всем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.05 16:42
  • 26461
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.05 16:33
  • 54
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 20.05 15:50
  • 7
В «Ростехе» назвали сроки начала серийного производства истребителя Checkmate
  • 20.05 14:52
  • 5
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 20.05 14:52
  • 1
Минобороны не считает буквы Z и V официальными воинскими символами
  • 20.05 14:18
  • 12
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 20.05 13:57
  • 11
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 20.05 13:56
  • 33
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 20.05 12:10
  • 3
В США рассказали о «серьезной проблеме» российских Ка-52
  • 19.05 21:34
  • 8
Борисов рассказал об использовании ВС РФ лазерного оружия в спецоперации
  • 19.05 13:45
  • 2
Новая ракета расширит дальность работы Су-30 до 2000 км
  • 19.05 13:25
  • 2
В кабмине сообщили о поставке в ВС РФ оружия на новых физических принципах
  • 19.05 13:16
  • 79
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 19.05 12:51
  • 2
Минобороны РФ показало кадры боевой работы ЗРК «Тор-М2У» и «Тор М-3» в ходе спецоперации
  • 19.05 10:50
  • 4
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31