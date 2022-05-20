"Рособоронэкспорт" участвует в вертолётной выставке в Москве

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" представит линейку российских вертолетов на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2022, сообщила компания.

"Рособоронэкспорт" представит боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, модернизированные варианты боевого вертолета Ми-28НЭ и военно-транспортного Ми-171Ш, а также транспортно-десантный вертолет Ми-38Т", - сообщили в пресс-службе в четверг.

Там заявили, что посетители стенда получат возможность ознакомиться с транспортно-боевым вертолетом Ми-35М, военно-транспортными и многоцелевыми вертолетами Ми-17В-5, Ка-32А11М, Ка-226Т и "Ансат".

"Компания готова провести презентации представленных образцов, в том числе с привлечением их разработчиков и производителей. Также российский спецэкспортер открыт для обсуждения вопросов поставки финальной продукции и индустриального партнерства в любых взаимовыгодных форматах", - сообщил "Рособоронэкспорт"