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ЦАМТО

На верфи Fincantieri заложен киль ДВКД для ВМС Катара

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Источник изображения: Фото: Fincantieri

ЦАМТО, 19 мая. Итальянская компания Fincantieri 17 мая объявила о состоявшейся на предприятии в Палермо церемонии закладки киля десантно-вертолетного корабля-дока (LPD – Landing Platform Dock) для ВМС Катара.

ДВКД спроектирован в соответствии со стандартами RINAMIL. Корабль будет применяться для выполнения различных задач, включая поддержку операций вооруженных сил и проведение гуманитарных операций.

Длина корабля составит 143 м, ширина – 21,5 м, водоизмещение – около 9000 т. На борту могут быть размещены до 550 человек. Судно будет оснащено двумя аппарелями и внутренним затапливаемым доком, способным принять катер LCM, который также можно хранить на палубе. Летная площадка рассчитана на размещение вертолета NH-90.

Как сообщал ЦАМТО, 16 июня 2016 года компании Fincantieri и MBDA заключили с командованием ВМС Катара контракты на поставку военных кораблей и систем вооружений для них на сумму около 5 млрд. евро. Доля Fincantieri в контракте составляет около 4 млрд. евро. Итальянская группа Leonardo поставит для кораблей артиллерийские системы, радиолокационные комплексы и электронику.

По условиям контракта, Fincantieri должна построить 7 надводных кораблей нового поколения, включая четыре корвета, один десантно-вертолетный корабль-док (LPD), два патрульных корабля прибрежной зоны (OPV), а также оказать сопутствующие услуги. Все корабли должны быть построены на итальянской верфи Fincantieri в течение 6 лет, начиная с 2018 года. Соглашение также включает обслуживание всех кораблей в Катаре в течение 10 лет после поставки.

Головной корвет, "Аль-Зубарах" (Al-Zubarah), был передан ВМС Катара 28 октября 2021 года, второй корабль серии, "Дамсах", – в апреле 2022 года. Спуск на воду третьего корабля, "Аль Хор" (Al Khor), состоялся в сентябре 2021 года, четвертого, "Сумайсимах", – в марте 2022 года.

Первый патрульный корабль OPV, (P 61) "Мушериб" (Musherib), был передан ВМС Катара 31 января 2022 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Катар
Продукция
NH90
Компании
Fincantieri
Leonardo
MBDA
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