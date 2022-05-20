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ЦАМТО

Для ледокола "Якутия" изготовлен первый реактор "РИТМ-200"

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Реактор РИТМ-200
Погруженный на специальный 240-тонный железнодорожный транспортер второй реактор реакторной установки РИТМ-200 для строящегося атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 (ЛК-60Я). Подольск, 26.06.2016.
Источник изображения: www.aem-group.ru

ЦАМТО, 19 мая. Первая часть новейшей реакторной установки для ледокольного флота "РИТМ-200" изготовлена и подготовлена к отгрузке с производственной площадки АО "ЗиО-Подольск" на Балтийский завод (входит в состав ОСК).

"РИТМ-200" будет установлен на четвертый ледокол проекта 22220 "Якутия".

Вес реактора составляет 147,5 т, высота – 7,3 м, диаметр – 3,3 м. Доставка негабаритного груза будет осуществляться на специальном железнодорожном транспортере грузоподъемностью 240 т. По железной дороге реактор будет транспортирован до станции "Новый порт" г.Санкт-Петербурга, где его перегрузят на специальную баржу и по воде доставят на верфи Балтийского завода.

Разработанная на "Атомэнергомаше" реакторная установка "РИТМ-200" включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый. Ее основное преимущество – в компактности и экономичности, что позволяет сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости и ледопроходимости. Это происходит за счет установки основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока.

Ранее "РИТМ-200" уже был установлен на ледоколы "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Срок службы реакторов – 40 лет, а благодаря уникальной конструкции они позволяют работать при воздействии сильнейшей качки атомохода.

Универсальный атомный ледокол "Якутия" – четвертое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу Госкорпорации "Росатом". Судно было заложено на стапеле завода 26 мая 2020 года.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача – обеспечение круглогодичной навигации в Арктике. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
Росатом
Проекты
2020-й год
Арктика
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