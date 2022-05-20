Бойцы "Росгвардии" захватили украинскую "Акацию"

В Сети появилось видео, на котором показали, как военнослужащие "Росгвардии" осваивают трофейную украинскую технику. Это самоходная гаубица "Акация".

Сообщается: так как самоходной артиллерии на вооружении войск "Росгвардии" нет, ее бойцы прямо в боевых порядках учатся обращению с незнакомой техникой под руководством опытных артиллеристов. А вообще росгвардейцы уже захватили несколько танков, бронетранспортеров, артиллерийских установок и другой техники ВСУ. Трофеи вполне годятся для боевого использования.

2С3 "Акация" - советская дивизионная самоходная гаубица калибра 152 миллиметра. Разрабатывалась с 1967 по 1971 годы. Предназначена для подавления и уничтожения живой силы противника, артиллерийских и минометных батарей, тактических средств ядерного нападения.

Светлана Цыганкова