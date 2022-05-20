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Интерфакс-АВН

Военные РФ отразили атаки беспилотников условного противника на объекты базы в Таджикистане

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Комплекс РЭБ «Поле-21М» на местности
Комплекс РЭБ «Поле-21М» на местности.
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Екатеринбург. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 201-й военной базы РФ в Таджикистане в ходе тренировки отразили атаки беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника на военные объекты соединения, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в четверг.

"На полигоне "Ляур" специалисты РЭБ провели сбор и анализ информации, полученной в результате радиоразведки, путем постановки радиопомех нарушили систему связи и наведения БЛА условного противника. Всего было пресечено более десяти попыток "вражеских" беспилотников проникнуть в воздушное пространство над территорией режимных объектов", - сообщила пресс-служба округа.

По данным военных, все типы неопознанных летательных аппаратов были уничтожены на безопасном расстоянии.

"Также во время движения колон военной техники операторы мобильных комплексов "Инфауна" в целях защиты подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств осуществили подавление радиосигналов", - отметили в пресс-службе.

В тренировке были задействованы комплексы "Поле-21М", "Борисоглебск", автоматизированная станции помех Р-934 БМВ и другие специальные средства, уточнили в ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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