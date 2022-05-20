Расширение НАТО означает новый железный занавес

Решение Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО означает новый железный занавес, пишет The New Yorker. Оно чревато углублением раскола между Россией и Западом. Не стоит также забывать, что, какими бы защищенными ни чувствовали себя сегодня эти страны, любое действие вызывает противодействие, отмечает автор. Налицо опасность эскалации напряженности с Россией и угроза силового ответа Москвы.

Робин Райт

77 лет граница Финляндии с Россией была мирной. Она проходит от Балтийского моря через продуваемые всеми ветрами сельскохозяйственные земли и лапландскую глушь, заканчиваясь в ледяной Арктике. Местами это просто деревенский забор, предназначенный скорее для направления движения кочующих оленей, нежели для сдерживания агрессора. Бело-голубыми столбиками обозначена финская сторона границы; красно-зелеными – российская территория. Обе страны поощряют трансграничный туризм и экономические связи, которые помогают людям "познавать основы мирного сосуществования", как написало на своем вебсайте финское министерство иностранных дел. Эта скандинавская страна не хотела вступать в НАТО вместе с остальными европейцами. Скоростные поезда соединяют Хельсинки и Санкт-Петербург. "Финляндизация" во всем мире стала символом нейтралитета.

А потом Владимир Путин начал военную операцию на Украине. Резко изменив свой курс, Финляндия в воскресенье объявила, что будет добиваться вступления в НАТО. "Это исторический день, — сказал на пресс-конференции президент Саули Ниинистё. — Начинается новая эпоха". Во вторник финский парламент проголосовал за вступление в альянс 188 голосами против восьми. Если Финляндия станет членом, ее 1 300-километровая граница станет самой протяженной натовской границей с Россией, а передний край Европы увеличится в два с лишним раза. За Финляндией последовала Швеция. "Мы сталкиваемся с фундаментальными изменениями в системе безопасности Европы, — сказала в воскресенье шведский премьер-министр Магдалена Андерссон. — Кремль продемонстрировал готовность к применению насилия для достижения своих политических целей и показал, что без колебаний пойдет на колоссальные риски".

Совместное решение, принятое спустя три месяца после начала военных действий на Украине, отражает страхи Европы перед долговременными намерениями Путина — а также неопределенность перспектив мирного сосуществования. Долгие годы уровень поддержки идеи о вступлении в НАТО в Финляндии составлял всего 20%. В феврале он поднялся до 53%, в марте до 62%, а в этом месяце достиг рекордного показателя 76%, о чем свидетельствуют опросы, проведенные компанией Taloustutkimus по заказу информационного агентства Yle. То же самое происходит в Стокгольме, чья доктрина безопасности давно уже предусматривает отказ от участия в военных альянсах. Впервые большинство населения в Швеции, которая не воевала со времен Наполеона, отдает предпочтение членству в НАТО.

НАТО поддержала решение двух североевропейских стран, которые совместно составляют стратегический массив суши (площадь Финляндии размером с Монтану, а Швеция чуть больше Калифорнии). Бывший заместитель генерального секретаря НАТО и заместитель госсекретаря США по контролю вооружений и международной безопасности Роуз Гетемюллер (Rose Gottemoeller) назвала это решение "крупным стратегическим поражением России, потому что Балтийское море превращается в натовское озеро". Это решение подает мощный сигнал о том, что "агрессия не окупается", заявил в выходные репортерам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "Президент Путин хочет поражения Украины. Развала НАТО. Раскола Северной Америки и Европы", — добавил он. Вместо этого НАТО сегодня сильна как никогда. А Европа и США еще больше сплотились. Украина, смело предсказал Столтенберг, "может выиграть эту войну". В воскресенье министры иностранных дел стран НАТО провели в Берлине встречу с коллегами из Швеции и Финляндии. После этого госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что "существует очень сильный консенсус" в пользу принятия Финляндии и Швеции, хотя Турция пригрозила заблокировать данное решение. На этой неделе лидеров Финляндии и Швеции, а также руководителей их военных ведомств примут в администрации Байдена, а Блинкен встретится со своим турецким коллегой в ООН.

Для скандинавских соседей такая кардинальная смена курса была очевидным решением. "Путин троллил нас", — сказал мне бывший посол Финляндии в России Рене Найберг (René Nyberg), позже возглавивший организацию, продвигавшую финский бизнес в России. По его словам, причиной расширения явилось двуличие Путина и его пропагандистское наступление, в ходе которого НАТО стала предлогом для операции на Украине. Шведский МИД в своем подробном анализе сделал заключение, что российская агрессия отражает "существенное, структурное и долговременное ухудшение условий безопасности в Европе и во всем мире".

Однако реакция Финляндии и Швеции на угрозу своему существованию (а именно так они рассматривают действия России) породила острейшие дебаты на тему самого мощного в мире военного альянса. Одним из первых критиков НАТО был архитектор американской стратегии сдерживания и изоляции Советского Союза Джордж Кеннан. В своей статье на страницах Times в 1997 году он предупреждал, что расширение НАТО вслед за распадом СССР "станет самой роковой ошибкой американской политики после окончания холодной войны". Оно разожжет антизападные, националистические и милитаристские настроения в России, нанесет ущерб зарождающейся российской демократии и создаст препятствия на пути реализации соглашений в области контроля вооружений. Сегодня эти дебаты еще больше усложнились.

По мнению некоторых, принятое в 1994 году альянсом решение приветствовать в своих рядах бывших советских союзников "свидетельствует о катастрофическом провале воображения", сказал мне эксперт по России из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Дэниел Трейсман (Daniel Treisman). В 1999 году членами НАТО стали бывшие союзники Москвы по Варшавскому договору — Чехия, Венгрия и Польша. "Серьезным международным вызовом 90-х годов было надежное сближение России с западным миром", — сказал Трейсман. Западу надо было налаживать новые финансовые, коммерческие, культурные и политические связи, а также создавать новые механизмы европейской безопасности в дополнение к НАТО. "Если бы мы преуспели в этом деле, безопасность Восточной Европы была бы обеспечена сама по себе", — отметил он. Но Запад не сумел понять, как Москва воспримет приближение натовских орудий к своей границе. В 2004 году в альянс вступили три бывшие советские республики и еще три бывших члена Варшавского договора. Дискуссия о принятии Украины и Грузии, начавшаяся в 2008 году задолго до того, как они могли претендовать на членство, позволила Путину "поймать нас на блефе", сказал Трейсман. С 2009 по 2020 год в НАТО вступили еще четыре страны. У 30 стран-членов в совокупности почти в четыре раза больше личного состава, чем у российской армии, а также намного больше танков, самолетов и артиллерийских орудий. Но у Кремля более многочисленный арсенал тактического ядерного оружия, размещенного вблизи европейских границ.

Даже давние сторонники предоставления американских и европейских гарантий безопасности Финляндии и Швеции обеспокоены последствиями вступления этих стран в Североатлантический альянс. "В целом, Россия здесь определенно проигрывает. Но слабая и униженная Россия опасна", — сказала мне бывший директор планирования политики из Госдепартамента Энн-Мэри Слотер (Anne-Marie Slaughter), ныне возглавляющая исследовательский центр New America. Она сослалась на историю "слабой и униженной" Германии между двумя мировыми войнами, которая дала возможность Гитлеру начать восхождение к власти и развязать агрессивные войны по всей Европе. "Путин теперь вполне может еще дольше сохранить свою власть, рассказывая о силе "внешних врагов", посягающих на границы России", — сказала Слотер.

Она добавила: "Меня сейчас бесят все эти подразумеваемые допущения, которые влияют на принимаемые решения. Это снова помешает формированию подлинной общеевропейской безопасности". Делая значительные шаги в поддержку Украины, Финляндии, Швеции и прочих европейских стран, которые ощущают угрозу со стороны Путина, мы не должны оставлять попытки дальнейшей интеграции Европы и России, которая является важным игроком на континенте с 1648 года. Между тем, у стран, которым недоступно членство в НАТО, остается все меньше и меньше шансов на то, что их когда-нибудь примут в узкий привилегированный круг Запада, а также все меньше надежд на поддержку в их борьбе за достойную демократическую власть", — сказала Слотер.

Представители внешнеполитического лагеря "реалистов" полагают, что США должны сосредоточить свой авторитет и влияние, дипломатические усилия и ресурсы на соперничестве крупных держав и заниматься решением важнейших проблем. "О климатическом кризисе начинают забывать. Китай отходит на второй план, уступая место чрезвычайно преувеличенной российской "угрозе"", — сказал мне выпускник Вест-Пойнта и президент Института Куинси Эндрю Басевич (Andrew Bacevich). Путинская спецоперация изменила всю повестку национальной безопасности США, помешав проведению "остро необходимых дебатов о целесообразности расширения НАТО, — заявил он. — Страсти возобладали над стратегией".

Шведское общество мира и арбитража предостерегает об опасностях эскалации напряженности с Россией, отмечая, что она увеличивает угрозу силового ответа Москвы. "Вступление в НАТО станет подготовкой к войне", — сказала мне правозащитница из этой организации Габриела Ирстен (Gabriella Irsten). Действительно, Россия незамедлительно пообещала дать ответ — "военно-технического и иного характера", чтобы нейтрализовать угрозы, возникающие из-за расширения НАТО. Об этом в пятницу сообщило российское Министерство иностранных дел. Заместитель российского постоянного представителя в ООН Дмитрий Полянский выступил с еще более зловещим предупреждением, сказав, что если Финляндия и Швеция встанут "на сторону врага, что ж, им придется взять на себя все риски".

Любопытный парадокс заключается в том, что "Путин дольше всех очень спокойно относился к расширению НАТО", сказала мне Гетемюллер, ныне работающая в Стэнфордском университете. В 2002 году Путин подписал Римскую декларацию о создании Совета Россия-НАТО и о формировании плана совместных проектов, таких как сдерживание ядерного распространения и противодействие наркотрафику из Афганистана. Путин эксплуатирует представления о Европе как о враге России, потому что это помогает ему сохранять власть, сказал Гетемюллер. В то же время, отметила она, "это не очень хороший прогноз на долгосрочную перспективу — Россия будет в постоянном конфликте с европейскими соседями, с членами НАТО и с ЕС".

Чтобы облегчить смену курса, финский президент Ниинистё лично позвонил Путину и объяснил ему принятое решение. "К моему удивлению, он воспринял это очень спокойно, — сказал президент CNN. — Похоже, в ближайшее время проблем не будет". В понедельник на российско-финской границе все было спокойно, как и прежде. "Спецоперация на Украине очень слабо повлияла на движение машин, — сказал мне Киммо Ахвонен (Kimmo Ahvonen) из финской погранслужбы. — Ситуация на границе все время стабильна, и мы вполне нормально сотрудничаем с российскими властями".

В перспективе нас ждет иная реальность. Это углубление раскола между Россией и НАТО. Европа раздроблена, рассказал CNN бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб (Alexander Stubb). Новый железный занавес отделяет "агрессивную, авторитарную, тоталитарную, ревизионистскую и империалистическую Россию" от десятков европейских демократий, которые совместными усилиями будут пытаться ее изолировать. "Таково наше будущее", — сказал он. Какими бы защищенными ни чувствовали себя сегодня Финляндия и Швеция, любое действие вызывает противодействие. Это в полной мере распространяется и на расширение НАТО.