Франция заступилась за Россию. Конфликтом на Украине управляют США

Почему у России во Франции все еще есть друзья

Отношение Франции к ситуации на Украине удивляет Запад. По мнению французов, российская спецоперация — результат провокаций НАТО и "унижений", которые испытывает Москва с 1990-х годов. И сам конфликт некоторые называют "американской" войной.

Деятели с левого и правого фланга обвиняют НАТО в том, что она спровоцировала Путина на развязывание конфликта, который кое-кто называет "американской войной".

Когда украинская группа "Калуш Оркестра" (Kalush Orchestra) одержала в субботу победу на конкурсе Евровидение, французские социальные сети переполнились презрением. Многочисленные комментаторы написали, что голосование было совершенно очевидно подтасовано. Сделано это было в угоду интересам Америки и ее европейских последователей, намекали, а то и говорили прямо завсегдатаи соцсетей.

Такая точка зрения вполне вписывается в цинизм и конспирологические теории, которые в социальных сетях можно найти где угодно. Но во Франции это отражает отношение к военному конфликту на Украине, которое серьезно отличается от стран Северной и Восточной Европы, а также от англоязычного мира. Это можно услышать в разговорах за столиками кафе и от соседей. "Конечно, этим конфликтом заправляют американцы", — сказал мне на прошлой неделе мой парижский парикмахер. Это проявляется на ток-шоу, об этом говорят ученые, а в более мягкой форме и сам президент Макрон. Аргументы собеседников в той или иной степени сводятся к следующему. Конечно, российская военная операция неправильная и варварская, но президента Путина спровоцировал Североатлантический альянс под руководством США, а также "унижения", которые испытывает Москва с 1990-х годов.

Возьмем, например, слова Элен Каррер д’Анкосс (Hélène Carrère d’Encausse). Это не какая-то там щебетунья из Твиттера, а глава Французской академии, блюстительница французского языка. Российское наступление не было никакой неожиданностью, говорит эта 92-летняя дама и историк, а потом добавляет: "Оно возникло из унижения, которому подвергаются россияне. После распада Советского Союза никто не помог этой стране выбраться из катастрофы".

Бывший министр иностранных дел Юбер Ведрин (Hubert Védrine) тоже возлагает ответственность за конфликт на "зарвавшихся и высокомерных" западных союзников.

Большинство французов потрясены страданиями украинцев. Они осуждают Путина за предпринятую операцию и приняли у себя 70 000 беженцев. Но в их точке зрения гораздо больше нюансов. Государственное радио и телевидение гораздо мягче отзывается о России, чем англоязычные СМИ. Поскольку Украине удается сдерживать русских, во Франции возникло единодушное мнение, которое поддерживает Макрон и которое состоит в том, что Путину надо предложить достойный выход из этой ситуации, включая уступки со стороны Киева. Вашингтон, которому помогает его британский прихвостень, подталкивает Европу к опасной конфронтации с Москвой, считают многие французы. Желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО является победой Америки в ущерб Европе. Оно может подтолкнуть Путина к нанесению ядерного удара, утверждают критики. Философ и бывший министр просвещения Люк Ферри (Luc Ferry) вчера озвучил эту точку зрения на телевидении. Ветеран политики из франко-германской группы "Зеленых" Даниэль Кон-Бендит (Daniel Cohn-Bendit) сказал ему: "Вы говорите, как путинский пресс-секретарь".

Поскольку Финляндия и Швеция обратились за защитой к НАТО, французские комментаторы заговорили об "американской войне". Заслуженный профессор Сорбонны и специалист по истории США Андре Каспи (André Kaspi) заявил, что Североатлантический альянс усиливается за счет ЕС, а американская промышленность радостно зарабатывает миллиарды на поставках. "Для США этот конфликт в Европе стал великолепным бизнесом", — написал он.

Каспи выразил эту точку зрения в информационном еженедельнике левого толка Marianne, который придерживается антиамериканских и пророссийских взглядов, как и радикальные группировки из мира политики. Эти силы представляют не какое-нибудь слабое меньшинство. 60% избирателей в первом туре президентских выборов поддержали антинатовских кандидатов из числа русофилов, которых на левом фланге возглавил Жан-Люк Меланшон, а на правом — Марин Ле Пен и Эрик Земмур.

Позиция Макрона, который выступает за диалог и деликатное обхождение с Путиным, пользуется популярностью в Европе и является господствующей. Правда, Польша и руководители прибалтийских государств все чаще обвиняют его в соглашательстве. Макрон также разговаривает с президентом Зеленским, но ни он, ни его министры с начала российской операции не бывали в Киеве. Французская военная помощь Украине в два раза меньше британской, правда, Париж поставляет туда артиллерию большой дальности. Франция вместе с Германией стараются проявлять благоразумие в отношении Украины, но сейчас, когда из Берлина в Киев поехали официальные визитеры, Париж оказывается во все большей изоляции.

В эти выходные Зеленский впервые пожаловался на Макрона, заявив на итальянском телевидении, что президент просил его помочь Путину сохранить лицо. "Мы хотим, чтобы российская армия покинула нашу землю — мы не находимся на территории России, — заявил Зеленский. — Мы не станем помогать Путину спасать репутацию, расплачиваясь своей территорией. Это будет несправедливо".

Елисейский дворец опровергает утверждения Зеленского: "Президент никогда и ничто не обсуждал с Владимиром Путиным без согласия президента Зеленского и никогда не просил президента Зеленского о каких-то уступках".

Тем не менее Макрон все-таки заявил в этом месяце Европарламенту, что конфликт должен завершиться переговорами, а не "унижением". В отличие от Бориса Джонсона и президента Джо Байдена, которые пренебрежительно называют Путина военным преступником и автором геноцида, Макрон избегает таких формулировок и хочет продолжать контакты с российским президентом ради своего проекта "новой архитектуры европейской безопасности". Он заявил парламенту в Страсбурге: "Когда на европейскую землю вернется мир, нам придется создавать новые балансы безопасности".

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в воскресенье выступил в Твиттере с нападками на Макрона. "В 1939 году это называли умиротворением, а в 2022 году это называют сохранением лица. Давайте не будем снова делать одни и те же ошибки".

Французский внешнеполитический истэблишмент встал на защиту Макрона, заявив, что он ведет себя как настоящий государственный деятель, в отличие от Вашингтона и Лондона, где звучат подстрекательские разговоры о необходимости покарать Россию.<…>

Аро сказал, что американцы выигрывают больше всех от возрождения НАТО, пытаясь уничтожить планы Макрона, который хочет, чтобы ЕС самостоятельно занимался своей обороной. "США хотят получить все и сразу. Они уверяют нас в своей преданности, но на самом деле яростно сопротивляются любым шагам Европы в направлении стратегической самостоятельности", — заявил он.

Двойственное отношение Франции к России и ее подозрительность к "англосаксам" является следствием тысячелетнего соперничества, переходившего из поколения в поколение. А еще это связано с решением Шарля де Голля от 1966 года вывести Францию из-под командования НАТО, а также с его стремлением развивать особые отношения с Москвой с целью создания противовеса Вашингтону.

Принятое в 2009 году при президенте Саркози решение вернуть Францию в лоно НАТО непопулярно среди левых и правых, а также среди большинства интеллектуалов. Многие высоко ценят предполагаемую близость между народами Франции и России, берущую начало в царские времена. Ее отражением в XXI веке стало стремление россиян покупать дома в Париже, в Альпах и на морских курортах. Теперь министерство финансов деятельно занимается их конфискацией.

Макрон отдавал должное этой "исторической дружбе" три раза, когда принимал Путина во Франции.

Францию вознаградили доступом к российским рынкам. Некоторые крупные инвесторы, прежде всего Renault, ушли с них после начала военной операции, но многие ведущие бренды продолжают там работать с благословения Макрона. Среди них гипермаркеты "Ашан", магазины Lacoste, Leroy Merlin, гигант гостиничного бизнеса Accor и строительная компания Vinci.

С тех пор как Путин в 2000 году стал президентом, Россия активно эксплуатирует наследие де Голля, пытаясь усилить свое влияние во Франции. Она налаживает тесные связи с консервативными депутатами парламента и политиками, такими как лидер "Национального объединения" Марин Ле Пен. <…>

Автор: Чарльз Бремнер (Charles Bremner)