В военной спецоперации начали применять боевые лазеры

Российские Вооруженные силы в ходе военной спецоперации на Украине стали применять боевые лазерные комплексы нового поколения . В войсках задействованы первые образцы такого оружия, основанного на новых физических принципах. Об этом заявил вчера заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, выступая на марафоне "Новое знание".

Заявление вице-премьера на самом деле - самая настоящая сенсация. О применении боевых лазеров в ходе военных действий до этого времени никто в мире не заявлял. Борисов сообщил, что сейчас на вооружение российской армии поступают различные лазерные комплексы. А на подходе системы вооружения на новых физических принципах, которые поступят в армию в ближайшее десятилетие.

Говоря о таких системах вооружений, Борисов рассказал о лазерном комплексе "Пересвет". По словам вице-премьера, он уже серийно поставляется в войска. Мощности комплекса "Пересвет" позволяют ослеплять все спутниковые системы разведки противника на высотах до полутора тысяч километров, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения.

Разработали наши ученые и лазеры, способные не только ослепить цель. Вице-премьер рассказал, что уже практически запущены в серийное производство лазерные системы, которые "позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств". То есть попросту сжечь цель. Пока лазерный луч таких комплексов применяется по беспилотникам. Сбить дрон лазером намного дешевле, чем пускать по нему дорогостоящую ракету зенитных ракетных комплексов "Панцирь" или "Тор". Сейчас на Украине "обкатывают" лазерный комплекс "Задира". Испытания показали, что он способен поражать цель на расстоянии до пяти километров. "В течение семи секунд беспилотное средство было сожжено и прекратило свое сущестование", - рассказал Борисов.

О сверхсекретном комплексе "Задира-16" известно лишь то, что его разработкой занимается корпорация "Росатом". О том, что "Задира" интересен Минобороны России, было объявлено на форуме "Армия-2017". Там же был подписан контракт на опытно-конструкторскую разработку комплекса.

Чуть больше известно о старшем брате "Задиры", комплексе "Пересвет". Он способен отражать воздушные атаки и бороться со спутниками. "Пересвет" используется для прикрытия передвижения наших подвижных ядерных комплесов . Официально сообщалось, что "Пересвет" уже передан в Космические войска, военные активно отрабатывают его применение.

Сейчас эти лазерные комплексы развернуты в позиционных районах пяти дивизий РВСН.

Александр Степанов