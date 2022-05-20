Турция попросила учитывать ее интересы в ситуации с расширением НАТО

МОСКВА, 18 мая/ Радио Sputnik. Турция понимает озабоченность Швеции и Финляндии по вопросу их потенциального членства в НАТО, но просит учитывать и обеспокоенность Анкары, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Ранее ряд западных СМИ распространил информацию о том, что Турция потребовала отмены европейскими странами ограничений на экспорт оружия, включения Анкары в программу поставок новейших истребителей F-35 и снятия санкций США за покупку российских систем ПВО С-400.

В обмен Анкара якобы должна была изменить свою позицию по членству Финляндии и Швеции в НАТО.

"Мы понимаем озабоченность Швеции и Финляндии по поводу членства в НАТО, но также следует учитывать озабоченность Турции по поводу безопасности", – цитирует Чавушоглу РИА Новости.

На прошлой неделе финские и шведские власти приняли решение направить официальные заявки на членство в Североатлантическом альянсе.

Парламент Финляндии накануне одобрил 188 голосами из 200 доклад правительства, предлагающий присоединение страны к блоку.

Ранее радио Sputnik сообщило, что президент США Джо Байден поддержал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО.