Росгвардия готовится применять захваченную технику ВСУ против прежних владельцев

Захваченную боевую технику ВСУ, которая находится в исправном состоянии и может быть использована в боевых действиях, росгвардейцы готовятся применять против прежних хозяев.

Трофеями Росгвардии стали танки, бронетранспортеры, артиллерийские установки, стрелковое вооружение, противотанковые средства и боеприпасы к ним.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что на вооружении войск правопорядка нет самоходной артиллерии. Так же, как нет и танков, и крупнокалиберных орудий. От тяжелого вооружения здесь отказались еще во времена Внутренних войск. Но специалисты - артиллеристы, механики-водители - остались. И их навыки очень пригодились в ходе специальной военной операции, когда вдруг в руки росгвардейцев попала исправная тяжелая боевая техника. В частности самоходные артиллерийские установки "Акация" калибром 122 миллиметра. Хорошие боевые машины, еще с советских времен, но вполне эффективны в современном бою. Почему бы их не использовать?

Поэтому для освоения трофейных образцов военнослужащие проходят в боевых порядках специальные курсы переобучения и переподготовки под руководством опытных офицеров-артиллеристов Росгвардии.

Михаил Фалалеев