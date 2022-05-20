ВС РФ впервые применили в ходе спецоперации БМПТ "Терминатор"

Вооруженные силы России впервые применили в рамках спецоперации на Украине взвод боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на свой информированный источник. По словам собеседника агентства, БМПТ совместно с танковыми взводами участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов. Также сказано, что участие БМПТ в ходе спецоперации позволит окончательно сформировать тактику применения этих машин и определить их место в бронетанковых группах.

Надо сразу оговориться, что речь, скорее всего, идет о машине "Терминатор-2". Первый вариант "Терминатора" был оригинальной машиной, но в армейский строй так и не пробился. Тогда конструкторы "Уралвагонзавода" решили создать боевую машину поддержки танков на базе Т-72. Сняли башню и установили глубоко модернизированный боевой модуль от "Терминатора-1". Это удешевило выпуск новой техники, да и по своим характеристикам "Терминатор-2" устроил военных. В 2017 году БМПТ приняли на вооружение.

Тем не менее в войска они поступали в очень ограниченном количестве. В какой-то степени это объяснялось тем, что новое поколение военачальников, скорее всего, не понимало, зачем танку огневая поддержка. Ведь он сам, "гремя огнем, сверкая блеском стали", поддерживает наступающих мотострелков. Однако еще в конце Великой Отечественной, с появлением у немцев фаустпатронов, выяснилось, что только пехота способна защитить грозные машины от вражеских солдат, использующих гранатометы.

Афганистан только подтвердил, что танк остро нуждается в огневом прикрытии. В войне "за речкой" для этих целей использовали зенитные самоходные установки "Шилка", вооруженные счетверенной 23 мм пушечной установкой. Тогда же стало ясно, что бронетанковым частям крайне нужна машина поддержки.

По огневой мощи, как подсчитали эксперты, один "Терминатор", вооруженный пушками, ракетами и пулеметами, превосходит два мотострелковых взвода

На основе афганского опыта и была разработана первая БМПТ, получившая в начале ХХI века имя "Терминатор". Ее активно поддерживал начальник Главного автобронетанкового управления генерал-полковник Сергей Маев. Но даже его авторитета не хватило для ускоренной поставки в войска машины, реально не имевшей аналогов в мире.

Возможно, теперь ситуация изменится, и БМПТ пойдет в массовую серию. Кстати, выдвигалась идея слегка изменить название, обозначать "Терминаторы" боевыми машинами огневой поддержки.

В самом деле, "Терминатор" способен поддержать огнем не только танки, но и пехоту, особенно ведущую бои в городе.

Вот лишь основные особенности и преимущества этой машины. Так как БМПТ создана на базе Т-72, то имеет танковую бронезащиту - подбить ее проблематично. Машина имеет оптические, телевизионные и тепловизионные каналы наблюдения и прицеливания. Ночью видит так же, как и днем.

Гарантировано поражение на дальности до 1000 метров одновременно трех целей, в том числе хорошо защищенных. Причем это стопроцентное поражение.

Фактическая же дальность стрельбы из пушек - до четырех километров, а ракетами - до пяти.

БМПТ вооружена двумя скорострельными 30 мм пушками 2А42 и четырьмя пусковыми установками ракет "Атака". Угол возвышения ракетного вооружения и пушек в 45 градусов позволяет вести эффективные боевые действия в гористой местности и в населенных пунктах.

Как говорили разработчики на проходивших военно-технических форумах "Армия", для БМПТ уже разработаны новые, еще более совершенные системы, способные определять точное местонахождение потенциально опасных для танков и пехоты объектов, выдавать их данные в систему управления огнем и гарантированно уничтожать.

Огневая мощь этой машины - ураганная. По этому показателю, как подсчитали эксперты, один "Терминатор" превосходит два мотострелковых взвода.

Сергей Птичкин