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Ростех

Сергей Чемезов представил президенту России итоги работы Ростеха за 2021 год

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Источник изображения: Фото: пресс-служба президента РФ

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов представил президенту России Владимиру Путину годовой отчет компании за 2021 год. В числе ключевых достижений Корпорации – увеличение консолидированной выручки на 9,9%, до 2,06 трлн рублей, а также существенный рост производства гражданской продукции – ее доля в продажах достигла 45,5%.

В денежном выражении выручка от гражданской продукции составила более 900 млрд рублей. Такой показатель обеспечен за счет выполнения масштабных проектов в авиа- и двигателестроении, автомобилестроении, электронике и IT, здравоохранении и других сферах.

Консолидированная чистая прибыль Корпорации увеличилась на 47% – до 163,5 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 18,3% и достиг 334,9 млрд рублей. Выработка на одного сотрудника составила 3,5 млн рублей (+9,5%).

Традиционно особое внимание Ростех уделяет технологическому развитию и разработкам новой продукции. В 2021 году предприятия Корпорации оформили 834 патента и 474 ноу-хау, разработали свыше 230 инновационных продуктов. Совокупный объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы достиг 170 млрд рублей.

Было реализовано свыше 70 проектов технологической модернизации. В том числе выполнено техническое перевооружение производства вертолетных двигателей семейства ВК-2500 в Санкт-Петербурге, а также предприятий оптической отрасли в Вологодской и Новосибирской областях.

Среди ярких проектов в сфере авиастроения Сергей Чемезов отметил сразу несколько премьер прошлого года – прототип легкого тактического самолета Checkmate, БПЛА «Охотник» с плоским реактивным соплом и офшорный вертолет Ми-171А3 для обслуживания объектов ТЭК.

Кроме того, в 2021 году был получен сертификат на серийное производство двигателей ПД-14, в рамках программы МС-21 проходили испытания самолета, оснащенного силовой установкой данного типа, а также в воздух поднялся первый МС-21 с «черным крылом» из отечественных композиционных материалов.

Докладывая о достижениях двигателестроения, глава Ростеха также подробно остановился на первом российском морском дизель-газотурбинном агрегате М55Р, который серийно поставляется для строящихся фрегатов «адмиральской» серии проекта 22350 по программе импортозамещения.

«В этом году Ростех отмечает 15 лет. К этой дате Корпорация подходит с новыми силами и существенным запасом прочности. Напомню, что в 2009 году выручка Ростеха составляла порядка 511 млрд рублей. По итогам прошлого года компания преодолела рубеж 2 трлн рублей – рост почти в четыре раза. Мы обеспечили почти 100-процентное исполнение гособоронзаказа. При этом более 45% выручки принесло гражданское производство, что является рекордным показателем для оборонного комплекса. Наша следующая планка – 50% к 2025 году. Речь, прежде всего, о жизненно важных для государства отраслях, таких как авиа- и автомобилестроение, двигатели, электроника, новые материалы, медицина. Для Корпорации это не просто бизнес-задача, это наша ответственность перед страной», – рассказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Глава Ростеха подробно остановился на новейших разработках для здравоохранения. Среди них – портативный ИВЛ-аппарат «Авента-Вита», аппарат ИВЛ SLE 6000 для поддержки дыхания у новорожденных и прибор «Оксиполюс», позволяющий вырабатывать чистый медицинский кислород из окружающего воздуха.

В числе значимых достижений глава Ростеха назвал также поставку более 100 млн комплектов вакцин от COVID-19 и вывод на рынок нового препарата от коронавируса – «Ковид-глобулина», который с 2021 года применяется для лечения пациентов в клиниках страны.

Главным активом Ростеха Сергей Чемезов назвал сотрудников Корпорации. За год расходы на различные меры социальной поддержки специалистов (дополнительное медицинское страхование, санаторно-курортное обеспечение, корпоративный спорт и др.) выросли на 13% – с 10,8 до 12,2 млрд рублей. В том числе порядка 1 млрд рублей направлено на реализацию программы, благодаря которой специалисты предприятий могут улучшить жилищные условия.

Ростех также продолжает строить корпоративную систему пенсионного обеспечения сотрудников. Средняя заработная плата в организациях Корпорации за 2021 год выросла до 61,6 тыс. рублей – это на 14% выше соответствующего общенационального показателя.

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Страны
Россия
Продукция
Checkmate
ВК-2500
Ми-17
Ми-8АМТ
Охотник-У
ПД-14
Компании
Ростех
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БПЛА
МС-21
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